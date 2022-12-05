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Рэпер Канье Уэст назвал Илона Маска "межвидовым гибридом"

Об Илоне Маске Фото: Instagram/kanyethegoatwest
Рэпер Канье Уэст считает, что миллиардер Илон Маск является искусственно выведенным межвидовым гибридом, сообщает Zakon.kz.

Рэпер Канье Уэст опубликовал пост в Instagram, в котором утверждает, что Илон Маск — клон, передает РИА Новости.

"Я единственный, кто думает, что Илон может быть наполовину китайцем? Вы когда-нибудь видели его фотографии в детстве? Возьмите китайского гения и соедините его с южноафриканской супермоделью, и у нас будет Илон", — написал музыкант в личном блоге.

Также он упомянул и Барака Обаму и призвал "не забывать о бывшем президенте США".

"Вероятно, существует от 10 до 30 Илонов, и он первый генетический гибрид", — заявил Уэст.

В ответ Маск на своей странице в Twitter заметил, что считает мнение рэпера комплиментом.

Аккаунт Уэста в соцсети Twitter был заблокирован за антисемитские высказывания в октябре. Впоследствии в том же месяце Маск приобрел Twitter, а аккаунт Уэста был разблокирован. Однако в пятницу миллиардер сообщил о повторной блокировке аккаунта исполнителя за нарушение правил платформы в связи с призывами к насилию. На прошлой неделе Уэст открыто заявил о своих симпатиях к нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

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Константин Вноровский
Маск Илон
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