8 лошадей сбил поезд в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области грузовой поезд сбил восемь лошадей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 5 декабря в 07:17 на перегоне Коршунова – Черемшанка, передает пресс-служба ДП ВКО.

Машинист, заметив стадо лошадей на железной дороге, начал экстренно тормозить, но предотвратить наезд не удалось. Восемь лошадей попали под поезд.

Незапланированная стоянка поезда составила 19 минут. На место происшествия выехали сотрудники Линейного отделения полиции на станции Риддер. Сотрудники установили, что хозяином животных является 33-летний житель района Глубокое.

"Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог" и обязан выплатить штраф в размере 5 МРП". Первый заместитель начальника ДП на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов

В полиции отметили, что с начала года зарегистрировано 1463 факта экстренного торможения поездов, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота. За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 1169 владельцев скота.

