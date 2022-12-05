Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

8 лошадей сбил поезд в Восточном Казахстане

Сбил поезд в Восточном Казахстане Фото: polisia.kz
В Восточно-Казахстанской области грузовой поезд сбил восемь лошадей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 5 декабря в 07:17 на перегоне Коршунова – Черемшанка, передает пресс-служба ДП ВКО.

Машинист, заметив стадо лошадей на железной дороге, начал экстренно тормозить, но предотвратить наезд не удалось. Восемь лошадей попали под поезд.

Незапланированная стоянка поезда составила 19 минут. На место происшествия выехали сотрудники Линейного отделения полиции на станции Риддер. Сотрудники установили, что хозяином животных является 33-летний житель района Глубокое.

"Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 559 КоАП РК "Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог" и обязан выплатить штраф в размере 5 МРП". Первый заместитель начальника ДП на транспорте МВД РК Мадияр Айтуганов

В полиции отметили, что с начала года зарегистрировано 1463 факта экстренного торможения поездов, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота. За выпас скота в полосе отвода железных дорог к административной ответственности привлечены 1169 владельцев скота.

Читайте также

КАМАЗ врезался в опору LRT в Астане

50 лошадей провалились под лед в Северном Казахстане

Пожарные вынесли из огня несколько газовых баллонов в Павлодаре

Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
кролик, новый год, праздник
Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления