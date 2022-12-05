Уникальную методику для лечения онкологии впервые применили в Казахстане

В Астане специалистами-онкологами из Международного онкологического центра томотерапии UMIT и Национального центра материнства и детства совместно с зарубежными специалистами проведен обучающий мастер-класс по применению новейшей методики – Total Body Irradiation, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане на учете с онкологическими заболеваниями кроветворной и лимфатической систем состоят более 9 тыс. пациентов и ежегодно регистрируется до 1500 новых случаев, из которых 232 случая, по данным за 2021 год, приходится на педиатрических пациентов с острым лейкозом. Показатели пятилетней общей выживаемости у детей с острым лимфобластным лейкозом, согласно тем же данным, составляют порядка 72%.

На примере девочки-пациента, нуждающейся в пересадке костного мозга, специалисты Международного онкологического центра томотерапии UMIT совместно с российскими онкологами и докторами Национального центра материнства и детства РК применили уникальную методику по тотальному облучению тела. 12-летняя Каусар нуждается в трансплантации костного мозга в качестве лечения от онкозаболевания. Чтобы подготовить организм к пересадке, ей провели тотальное облучение всего тела.

"В 2018 году пациентка впервые заболела и получила терапию по группе стандартного риска, вышла в ремиссию по основному заболеванию. Когда она заболела, у нее был поражен только костный мозг. В 2021 году у нее выявляется рецидив по основному заболеванию. В то же время по квоте Минздрава девочка бесплатно выезжает в Турцию для пересадки костного мозга. К моменту завершения подготовительных процедур донор отказывается от донации, и там же, одновременно, у девочки возникает рецидив, уже второй по счету. Так как лечение нужно проводить по месту жительства, ее отправляют обратно в Казахстан. Было решено начать подготовку к процедуре по новой методике". Заведующая программы трансплантации гомеопатических стволовых клеток Национального научного центра материнства и детства РК, лечащий врач пациента Балжан Умирбекова





Фото: Центр онкологии и томотерапии UMIT



Суть новейшей методики заключается в повсеместном облучении всего тела пациента. Это необходимый этап для подготовки онкобольного к пересадке костного мозга. Ранее такую процедуру не применяли в Казахстане. Со слов специалистов Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, которые поделились опытом на практике, новизна метода состоит в том, что при облучении всего тела интенсивность лучей сводится к минимуму в особо чувствительных зонах.

"Наша цель в данной поездке была провести мастер-класс на конкретном ребенке и показать методику тотального облучения. При этом облучается все тело, но так, что снижается доза на легкие, прежде всего, и почки. Это позволяет проводить менее интенсивную и менее токсичную высокодозную химиотерапию. При этом результаты по сравнению со стандартной процедурой с химиотерапией лучше. Они лучше в отношении эффективности и лучше в отношении каких-то осложнений". Заведующий отделением лучевой терапии ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева", кандидат медицинских наук Алексей Нечеснюк





Фото: Центр онкологии и томотерапии UMIT



Если ранее при использовании стандартной лучевой терапии для облучения и разрушения очаговых мест, конкретных опухолей существовал риск избежания полноценного воздействия лучей на какой-то участок или высокого переоблучения, то новейший метод уникален как раз равномерным воздействием для всего тела.

Также, стоит отметить, что изменился и целевой способ применения в новой методике. Технология применения TBI служит не для облучения конкретных опухолевых зон для их разрушения, а для подготовки тела к последующей трансплантации костного мозга. Уже на базе пересаженного костного мозга организм человека продолжает свое дальнейшее существование и восстановление без болезни.

"Это достижение для всего здравоохранения Казахстана, это однозначно. Потому что до сегодняшнего дня ни в одном онкодиспансере не проводили тотальное облучение тела при лечении с пересадкой костного мозга у пациентов, страдающих такими типами лейкозов, как миелобластный лейкоз, лимфобластный лейкоз". Директор Международного онкологического центра томотерапии UMIT Ержан Шаяхметов

На сегодняшний день медицинский центр UMIT существует уже четвертый год.

"Мы выбрали нашими партнерами россиян, потому что в странах СНГ у них самый большой опыт. На постсоветском пространстве никто больше тотальное облучение не проводит. Мы также закупили два новейших аппарата томотерапии HD. С каждым годом количество пациентов, которые проходят лечение, увеличивается. Если в первый год было около 200 человек, во второй уже 400 человек, в 2021 году более 600 человек со всех регионов Казахстана прошли лечение". Директор Международного онкологического центра томотерапии UMIT Ержан Шаяхметов





Фото: Центр онкологии и томотерапии UMIT



С освоением данного метода специалисты и доктора центра готовят пакет документов в Минздрав РК, чтобы лечить граждан Казахстана бесплатно. Со слов руководства медицинского центра, потребность в онкогематологах есть.

"По статистике РК ежегодно злокачественные образования первично выявляются у 36-37 тыс. людей. На сегодня на учете стоит более 180 тыс. человек. Я хочу сказать, что по программе развития здравоохранения внедряются новые методы диагностики. Как вы знаете, в столице, в мегаполисах и в других городах страны сфера здравоохранения развивается. Планируется развивать сельскую медицину, это оснащение районных больниц, возможно больше пациентов будет выявляться. В данном случае диагностика улучшается. Техническое оснащение лечебных учреждений диагностическим оборудованием, развитие по программе государственного скрининга увеличивает количество выявляемости на ранней стадии, что в свою очередь способствует принятию своевременного лечения и выздоровления". Директор Международного онкологического центра томотерапии UMIT Ержан Шаяхметов





Фото: Центр онкологии и томотерапии UMIT



Специалисты Центра UMIT считают, что выявлять рак необходимо на ранней стадии, а для этого населению нужно предоставлять доступную скрининговую базу. Тогда и затраты государства на лечение пациентов будут минимальными, поскольку ранее пациентам приходилось оплачивать заграничное лечение самостоятельно или же в долгих очередях ожидать государственную квоту.

"Если взять рак желудка нулевой или первой стадии, стоимость его лечения для государства составит в пределах 1 тыс. долларов на начальном этапе. При третьей или четвертой стадии это уже и химиотерапия, и осложнение — более 100-200 тыс. долларов, но результаты плачевны. При четвертой стадии пятилетняя выживаемость составляет лишь 10-15%. Мы ассоциируем себя как онкологический центр с задачей раннего выявления рака". Директор Международного онкологического центра томотерапии UMIT Ержан Шаяхметов

Сам мастер-класс проводился с 28 ноября по 2 декабря в городе Астане.