50 лошадей провалились под лед в Северном Казахстане

В СКО погибли 50 лошадей, провалившись под лед, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в табуне села Альжан выявлена недостача в 50 лошадей, поступило в отдел полиции Айыртауского района СКО 2 декабря.

Животные принадлежат местным жителям и 27 ноября пропали с вольного выпаса.

В ходе розыскных мероприятий замерзшие туши пропавших лошадей обнаружены в озере Барчи.





"Предварительно установлено, что в отсутствие табунщика лошади передвигались по льду озера, после чего провалились в водоем и погибли". Пресс-служба ДП СКО

Говорится, что по данному факту заявлений в отдел полиции Айыртауского района не поступало.

В настоящее время полицейскими проводится проверка всех обстоятельств случившегося, устанавливается точное количество погибших животных.