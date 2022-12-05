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50 лошадей провалились под лед в Северном Казахстане

Провалились под лед Фото: Telegram/POLISIA.KZ
В СКО погибли 50 лошадей, провалившись под лед, передает Zakon.kz.

Сообщение о том, что в табуне села Альжан выявлена недостача в 50 лошадей, поступило в отдел полиции Айыртауского района СКО 2 декабря.

Животные принадлежат местным жителям и 27 ноября пропали с вольного выпаса.

В ходе розыскных мероприятий замерзшие туши пропавших лошадей обнаружены в озере Барчи.


"Предварительно установлено, что в отсутствие табунщика лошади передвигались по льду озера, после чего провалились в водоем и погибли". Пресс-служба ДП СКО

Говорится, что по данному факту заявлений в отдел полиции Айыртауского района не поступало.

В настоящее время полицейскими проводится проверка всех обстоятельств случившегося, устанавливается точное количество погибших животных.

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