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Диетолог назвал способ сжигать калории с помощью обычной воды

Диетолог назвал способ сжигать калории Фото: pixabay
Питье чистой воды является простым способом сжигать больше калорий, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

В своем telegram-канале диетолог Руслан Алиев призвал худеющих пить чистую воду.

Врач сослался на исследование, согласно которому пол-литра воды повышают скорость обмена веществ на 30%, но такой эффект будет длиться всего около часа.

"Если пить два литра воды в сутки, это увеличит расход на 100 килокалорий. Примерно столько вы сожжете за 40 минут прогулки в спокойном темпе. Также количество сожженных калорий увеличится из-за более низкой температуры воды". Диетолог Руслан Алиев

Стоит отметить, что ученые, изучавшие воздействие воды на процесс борьбы с лишним весом, выяснили, что у людей с выраженной вегетативной недостаточностью вода повышает артериальное давление примерно на 30 пунктов и незначительно увеличивает давление у пожилых людей. При планировании рациона следует это учитывать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Айсулу Омарова
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