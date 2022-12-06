Диетолог назвал способ сжигать калории с помощью обычной воды

Питье чистой воды является простым способом сжигать больше калорий, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

В своем telegram-канале диетолог Руслан Алиев призвал худеющих пить чистую воду.

Врач сослался на исследование, согласно которому пол-литра воды повышают скорость обмена веществ на 30%, но такой эффект будет длиться всего около часа.

"Если пить два литра воды в сутки, это увеличит расход на 100 килокалорий. Примерно столько вы сожжете за 40 минут прогулки в спокойном темпе. Также количество сожженных калорий увеличится из-за более низкой температуры воды". Диетолог Руслан Алиев

Стоит отметить, что ученые, изучавшие воздействие воды на процесс борьбы с лишним весом, выяснили, что у людей с выраженной вегетативной недостаточностью вода повышает артериальное давление примерно на 30 пунктов и незначительно увеличивает давление у пожилых людей. При планировании рациона следует это учитывать.