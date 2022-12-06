Лиз Трасс намерена баллотироваться в качестве депутата британского парламента

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила о намерении баллотироваться в качестве депутата парламента страны от юго-западного Норфолка на следующих выборах, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Independent, ссылаясь на представителя экс-премьера.

В сообщении отмечается, что Трасс планирует продолжить активную работу в парламенте в качестве "заднескамеечника". При этом, как утверждает газета Express, никаких официальных заявлений о своем решении Трасс делать не будет.

Депутаты от правящей Консервативной партии должны были до вечера 5 декабря оповестить партийное руководство о том, будут ли они участвовать в выборах, которые намечены на 2024 год. В Великобритании все высокопоставленные члены правительства являются депутатами Палаты общин, поэтому Трасс, покинув Даунинг-стрит, продолжала заседать в парламенте.

Трасс объявила об отставке 20 октября, после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства коллег по партии. Она занимала свой пост лишь 44 дня, побив антирекорд по продолжительности нахождения на этой должности. Новым главой правительства 25 октября стал бывший министр финансов Риши Сунак.

