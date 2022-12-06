В Актау пропал без вести 11-летний мальчик

11-летний Нурислам Мамбеков более суток назад пропал без вести в Актау, сообщает Zakon.kz.

4 декабря в 16:35 мальчик вышел из торгово-развлекательного центра "Актау" в неизвестном направлении и не вернулся, говорится в сводке на странице волонтерского движения lider.kz. Его ищут добровольцы и правоохранительные органы.

Приметы: среднего телосложения, рост 150-155 см, волосы темные, глаза карие. На лице есть родинка. Был одет: темно-синяя куртка, синяя шапка, черное трико с белой полоской по бокам. При себе у него были пакеты с одеждой и рюкзак.



Всех, кто владеет информацией о пропавшем без вести ребенке, просят сообщить по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.

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