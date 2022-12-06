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Тело не вернувшегося из леса грибника нашли после долгих поисков в Уральске

Тело не вернувшегося из леса грибника нашли после долгих поисков в Уральске Фото: pixabay
Тело 73-летнего пенсионера обнаружили спустя месяц после его исчезновения в Уральске, сообщает Zakon.kz

Юрий Браслевич ушел за грибами 5 ноября, но так и не вернулся домой. По информации портала "Мой город", 5 декабря его внучка Ирина Жиденко сообщила, что тело дедушки нашел в лесу мужчина, собиравший торн. 

По словам родственников, мужчина не употреблял спиртные напитки и не имел проблем с памятью. Мобильный телефон в тот день с собой он не взял.

В поисках пенсионера участвовало более 300 человек – спасатели, солдаты Нацгвардии и родственники пропавшего. В небо поднимали вертолет и дроны. 16 ноября в МЧС Казахстана сообщили, что машина облетела 56 километров суши и 25 километров над водой. Однако поиски тогда результатов не дали. 

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