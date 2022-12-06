Гастроэнтеролог объяснила, почему важно не пропускать завтрак

Завтрак позволяет организму быть в стабильном и сбалансированном состоянии в течение дня, поэтому лучшего его не пропускать. Такой совет дала российский врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина, сообщает Zakon.kz.

Своими рекомендациями специалист поделилась с газетой "Известия".

"Именно утром наш организм нуждается в заряде бодрости и настроения, поступлении энергии. Где взять энергию? Конечно, из пищи! С ней мы получаем необходимые белки, жиры и углеводы для полноценного существования. Где взять настроение и бодрость? Тоже из пищи! С ней мы получаем необходимые витамины, микроэлементы, белки для синтеза гормонов счастья и настроения (серотонин, дофамин, эндорфины)", — рассказала специалист.

Она пояснила, что в первые часы после сна в организме повышен гормон стресса — кортизол. После еды его уровень снижается, и в организме устанавливается баланс. Утром нет желания есть, если был плотный прием пищи перед сном.

"По утрам особенно эффективно работают органы желудочно-кишечного тракта, наиболее активны ферменты. Когда вы едите в утренние часы — запускается перистальтика желудочно-кишечного тракта, стимулируется опорожнение кишечника, снижается риск застоя желчи в желчном пузыре", — перечислила Соснина.

По ее словам, головному мозгу постоянно требуется глюкоза для нормального функционирования. Поэтому завтракать рекомендуется богатой углеводами пищей. Это даст необходимый заряд энергии на весь день. Если же не позавтракать, организму трудно будет выполнять все необходимые функции в течение дня.

Завтракать можно не торопиться, если ритм жизни человека предполагает длительный утренний сон и пассивный день. Тогда после пробуждения можно сразу начать с обеда.