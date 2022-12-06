Топ-7 необычных психопатологических синдромов человека

Некоторым людям кажется, что его успех – это случайность, а начатое дело обречено на провал. Причиной таких мыслей могут быть психологические явления, о которых многие не знают. Zakon.kz подготовил подборку синдромов, которые не понаслышке знакомы современным людям.

Они не считаются заболеваниями, но при этом вредят самому человеку и тем, кто их окружает.



Синдром Дориана Грея, или болезненный культ юности

Этот синдром назван в честь главного героя романа Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея", но психическим расстройством сегодня признается не везде. Пациенты с синдромом Дориана Грея испытывают панический страх перед старением. Они злоупотребляют косметологическими процедурами и пластической хирургией, не думая о рисках. Иногда они также компенсируют собственное увядание пристрастием к молодежной символике и одежде. Небольшие дефекты внешности вызывают у людей с таким синдромом постоянное сильное беспокойство, страх, тоску и снижение самооценки. Синдром Дориана Грея может возникать у знаменитых актеров и музыкантов из-за того, какую важную роль для них играют внешние данные.

Синдром утенка

Этот синдром связан с тем, что утенок принимает за мать любого, кого увидел сразу после рождения. Утенок может считать мамой даже неодушевленный объект.

У людей такой синдромом проявляется следующим образом: увидев что-то впервые, человек начинает считать это самым лучшим. А на самом деле все может быть наоборот. Для того чтобы избавиться от синдрома утенка, не следует принимать все на веру. Нужно развивать в себе критическое мышление, анализировать, не быть слишком самоуверенным и не делать поспешных выводов.

Синдром Алисы в Стране чудес

Этот синдром назван в честь произведения Льюиса Кэрролла. По-научному он именуется "микропсия" и "макропсия". Человек, страдающий таким синдромом, искаженно воспринимает реальность, а окружающие предметы будут казаться ему гораздо меньше или больше, чем они есть на самом деле. Чаще всего данному синдрому могут сопутствовать мигрени.

Синдром Амели

Люди, страдающие этим синдромом, периодически впадают в детство, любят наблюдать за незнакомцами и делать им сюрпризы. Они расклеивают по городу разные объявления и поздравления. Чтобы точно понять этот синдром, можно посмотреть картину французского кинорежиссера Жан-Пьера Жене "Амели".

Синдром Отелло, или патологическая ревность

Страдающий данным синдромом человек непрерывно испытывает патологическую ревность к своему партнеру. Основания и поводы для этого ему не нужны. Люди постоянно следят за любимым человеком, у них нарушен сон и аппетит, они все время нервничают и не могут думать ни о чем, кроме того, что им якобы изменяют.

Синдром Питера Пэна

Люди с таким синдромом ни в коем случае не хотят взрослеть, и совсем не важно, сколько им лет – 20 или 40. Обычно их называют взрослыми детьми. Они инфантильные, эмоционально незрелые и не способны принимать самостоятельные решения. Часто имеют несвойственные взрослым увлечения: компьютерные игры, фэнтези и многочисленные гаджеты. Их основная черта – уход от реальности в мир фантазий.

Синдром Мюнхгаузена

Подверженные такому синдрому люди постоянно симулируют различные болезни, а потом ищут медицинской помощи. Они, как правило, умны, изобретательны и находчивы, обладают обширными познаниями в медицине. Иногда больные настолько симулируют болезни, что сами начинают в них верить. У них, как правило, есть длинные истории обследований из-за придуманных симптомов.

Следует понимать, что поставить точный диагноз и его узнать его причины, а также назначить лечение может только компетентный специалист.