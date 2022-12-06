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Серик Жумангарин считает, что к аварии на ТЭЦ привели недостатки тарифной политики

Казахстан коммуналка тарифы недостатки Жумангарин мнение Фото: Zakon.kz
В кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин высказался о недостатках нынешней тарифной политики по коммунальным предприятиям, в том числе и энергопроизводящим, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению зампремьера, все это связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности.

"Нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица. Дифференциация тарифа шла таким образом. Поэтому в прошлом году, за счет тарифа, удалось в том же самом Экибастузе из 420 километров отремонтировать только 619 метров сетей. Эта информация у меня в голове осталась. Сами понимаете, это 0,01%".Серик Жумангарин

Естественно, как он добавил, подобная тарифная политика будет рано или поздно приводить к таким последствиям. 

"Содержание подобного рода объектов дорогостоящее. Его легче поддерживать в работоспособном состоянии, чем потом модернизировать либо заново строить. Еще раз хочу отметить, что на этот вопрос до всех этих аварий руководство страны уже обратило внимание".Серик Жумангарин

Он напомнил, что президент в своем Послании дал четкую команду, и сейчас новые подходы к тарифной политике находятся на стадии завершения. 

"Я вообще предлагаю делать долгосрочные тарифы. Вот именно по этой схеме. И эта идеология в Комитете по регулированию естественных монополий. Речь не о том, что государство не хочет давать тарифы, дело в том, что нужно их не просто давать, а контролировать их исполнение и именно целевое вложение средств в инфраструктуру".Серик Жумангарин

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба. 

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС. 

29 ноября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства попросил всех акимов регионов сделать выводы из-за ЧС в Экибастузе.

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Оксана Скибан
Жумангарин Серик Казахстан
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