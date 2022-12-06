Серик Жумангарин считает, что к аварии на ТЭЦ привели недостатки тарифной политики
По мнению зампремьера, все это связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности.
"Нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица. Дифференциация тарифа шла таким образом. Поэтому в прошлом году, за счет тарифа, удалось в том же самом Экибастузе из 420 километров отремонтировать только 619 метров сетей. Эта информация у меня в голове осталась. Сами понимаете, это 0,01%".Серик Жумангарин
Естественно, как он добавил, подобная тарифная политика будет рано или поздно приводить к таким последствиям.
"Содержание подобного рода объектов дорогостоящее. Его легче поддерживать в работоспособном состоянии, чем потом модернизировать либо заново строить. Еще раз хочу отметить, что на этот вопрос до всех этих аварий руководство страны уже обратило внимание".Серик Жумангарин
Он напомнил, что президент в своем Послании дал четкую команду, и сейчас новые подходы к тарифной политике находятся на стадии завершения.
"Я вообще предлагаю делать долгосрочные тарифы. Вот именно по этой схеме. И эта идеология в Комитете по регулированию естественных монополий. Речь не о том, что государство не хочет давать тарифы, дело в том, что нужно их не просто давать, а контролировать их исполнение и именно целевое вложение средств в инфраструктуру".Серик Жумангарин
Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.
В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
29 ноября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства попросил всех акимов регионов сделать выводы из-за ЧС в Экибастузе.