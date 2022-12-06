Серик Жумангарин считает, что к аварии на ТЭЦ привели недостатки тарифной политики

В кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин высказался о недостатках нынешней тарифной политики по коммунальным предприятиям, в том числе и энергопроизводящим, передает корреспондент Zakon.kz.

По мнению зампремьера, все это связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности.

"Нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица. Дифференциация тарифа шла таким образом. Поэтому в прошлом году, за счет тарифа, удалось в том же самом Экибастузе из 420 километров отремонтировать только 619 метров сетей. Эта информация у меня в голове осталась. Сами понимаете, это 0,01%". Серик Жумангарин

Естественно, как он добавил, подобная тарифная политика будет рано или поздно приводить к таким последствиям.

"Содержание подобного рода объектов дорогостоящее. Его легче поддерживать в работоспособном состоянии, чем потом модернизировать либо заново строить. Еще раз хочу отметить, что на этот вопрос до всех этих аварий руководство страны уже обратило внимание". Серик Жумангарин

Он напомнил, что президент в своем Послании дал четкую команду, и сейчас новые подходы к тарифной политике находятся на стадии завершения.

"Я вообще предлагаю делать долгосрочные тарифы. Вот именно по этой схеме. И эта идеология в Комитете по регулированию естественных монополий. Речь не о том, что государство не хочет давать тарифы, дело в том, что нужно их не просто давать, а контролировать их исполнение и именно целевое вложение средств в инфраструктуру". Серик Жумангарин

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. Аким области прибыл в город утром, там организовали работу штаба.

В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%. В устранении повреждений на тепловых сетях задействовали оперативные бригады.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

29 ноября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства попросил всех акимов регионов сделать выводы из-за ЧС в Экибастузе.