Пытался повеситься из-за проблем в семье: участковый спас пьяного мужчину в Уральске

В Уральске участковый инспектор спас человека, пытавшегося совершить суицид. Полицейский успел вовремя вытащить из петли мужчину и реанимировать его до приезда скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте polisia.kz, инцидент произошел 4 декабря 2022 года. В 20:52 в дежурную часть ОП Абайского УП Уральска обратилась женщина, которая сообщила, что ее брат прислал ей видеозапись со словами о намерениях свести счеты с жизнью. На указанный адрес выехал участковый инспектор полиции УПП №1 Елжас Сериккалиев.

"Прибыв на место происшествия, он осмотрел весь дом и в пристройке обнаружил мужчину, который пытался повеситься... Полицейский сразу схватил его за ноги и поднял вверх, снял с петли и начал оказывать первую помощь", – говорится в сообщении.

По словам участкового, мужчина находился без сознания и не подавал признаков жизни.

"Для меня было самым важным на тот момент спасти его. Через несколько секунд мужчина глубоко вздохнул и пришел в себя". Елжас Сериккалиев

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решился свести счеты с жизнью из-за проблем в семье.

По словам врачей, состояние мужчины удовлетворительное, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, согласно официальной статистике, по итогам января – июля 2022 года совершили суицид 2,2 тыс. человек – на 6,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также были названы причины суицидов среди населения.