Гогена Солнцева госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали эпатажного шоумена и актера Гогена Солнцева. 5 декабря он отметил свой день рождения, а после оказался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Актер неудачно упал и ударился головой в Костомаровском переулке, пишет российский telegram-канал "112".

У 42-летнего Гогена Солнцева диагностировали черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение. В ближайшие дни за ним будут наблюдать врачи.

Гоген Солнцев всегда удивлял публику необычным поведением. Ранее он привлекал внимание своими романтическими историями с женщинами постарше. А совсем недавно он лег на хирургический стол. Подтяжка лица, липосакция и скульптурирование всего тела – все это он пережил ради красоты.



