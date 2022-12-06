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Гогена Солнцева госпитализировали в Москве

Россия, больница Фото: Instagram/solntcev
В Москве госпитализировали эпатажного шоумена и актера Гогена Солнцева. 5 декабря он отметил свой день рождения, а после оказался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Актер неудачно упал и ударился головой в Костомаровском переулке, пишет российский telegram-канал "112". 

У 42-летнего Гогена Солнцева диагностировали черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение. В ближайшие дни за ним будут наблюдать врачи.  

Гоген Солнцев всегда удивлял публику необычным поведением. Ранее он привлекал внимание своими романтическими историями с женщинами постарше. А совсем недавно он лег на хирургический стол. Подтяжка лица, липосакция и скульптурирование всего тела – все это он пережил ради красоты.


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Ирина Лукичева
Москва
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