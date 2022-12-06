Гогена Солнцева госпитализировали в Москве
Фото: Instagram/solntcev
В Москве госпитализировали эпатажного шоумена и актера Гогена Солнцева. 5 декабря он отметил свой день рождения, а после оказался в больнице, сообщает Zakon.kz.
Актер неудачно упал и ударился головой в Костомаровском переулке, пишет российский telegram-канал "112".
У 42-летнего Гогена Солнцева диагностировали черепно-мозговую травму и сильное алкогольное опьянение. В ближайшие дни за ним будут наблюдать врачи.
Гоген Солнцев всегда удивлял публику необычным поведением. Ранее он привлекал внимание своими романтическими историями с женщинами постарше. А совсем недавно он лег на хирургический стол. Подтяжка лица, липосакция и скульптурирование всего тела – все это он пережил ради красоты.
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