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Умерла актриса фильма "Двое: я и моя тень" Кёрсти Элли

Умерла американская актриса Кёрсти Элли Фото: Instagram/kirstiealley
5 декабря в возрасте 71 года умерла американская актриса Кёрсти Элли. Причиной смерти стал рак, сообщает Zakon.kz.

Об этом в социальных сетях рассказали дети актрисы.

"Наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен недавно", — говорится в социальных сетях.

Кёрсти Луиз Элли — американская актриса, наиболее известная по роли Ребекки Хоу в ситкоме "Веселая компания" (1987-1993), за которую она получила премии "Эмми" и "Золотой глобус", а также по роли в ситкоме "Салон Вероники" (1997-2000).

Она также известна по роли в фильмах "Уж кто бы говорил" (1989) и его двух сиквелах, "Двое: я и моя тень" (1995).

21 ноября скончался российский актер театра, кино и телевидения Александр Старостин. Ему был 71 год.

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Анастасия Московчук
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