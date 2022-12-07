Комфорт и безопасность: как совершенствуется строительство в Казахстане

Zakon.kz разбирался в современных технологиях и подходах, которые используют при строительстве, чтобы сделать города более комфортными и безопасными для проживания казахстанцев.

Инженеры, проектировщики и архитекторы уже редко используют карандаши и бумагу, выполняя чертежи. Раньше специалисты рисовали проекты на протяжении нескольких месяцев.

В современном мире давно применяются прогрессивные технологии, которые в десять раз убыстряют процесс и подцепляют ключевые данные к проекту:

BIM (building information modeling);

роботизация и экзоскелеты;

3D-моделирование;

Big Data;

цифровые двойники;

вlockchain-технологии;

облачные сервисы и мобильные технологии;

искусственный интеллект;

интернет вещей;

виртуальная и дополненная реальность.



При этом технология BIM позволяет не просто виртуально смоделировать здание, а представить в цифровом виде его физические и функциональные характеристики. С помощью него возможно создать любые строительные проекты. Ко всему прочему, теперь для проверки объектов на прочность и сейсмоустойчивость необязательно его возводить, а затем разрушать. Это осуществляется благодаря цифровому двойнику здания при BIM-моделировании.

Подъезды и дворы, как с иголочки

Стоит отметить, что несколько десятилетий назад никто не уделял столько внимания подъездам. Они были серыми и унылыми. Сейчас же они изумляют входящего своим разнообразием и роскошью, а где-то – функциональностью и креативом. Входные группы стали достаточно просторные, позволяют в некоторых классах жилья создать дорогой интерьер из высококачественного материала, установить мягкую мебель для гостей (чего не встретишь в советских постройках). Нередко они имеют дизайнерское оформление, украшаются портретами казахстанских и исторических личностей.

Для комфорта родителей в холлах устанавливают отдельные колясочные, хотя раньше детский транспорт приходилось поднимать в квартиру.





Фото: Богдан Куделя



Уделяется колоссальное внимание озеленению и благоустройству палисадников, а также облагораживанию придомовой территории. Прежде цветники перед ЖК были однообразными, без намека на автоматизацию при уходе и поливе.

Технологический прорыв в сфере безопасности

В 90-е оставить жилище надолго и уехать в гости или в отпуск было делом небезопасным. Решетки на окнах и малая этажность домов не спасали от злоумышленников, а устранить протечку воды, например, не представлялось возможным без участия хозяина квартиры. Поэтому "умный дом" для людей тех времен казался чем-то за гранью фантастики. Теперь эта технология внедрена почти в каждой новостройке от передовых девелоперов. Система connected home есть в ЖК от Bazis, Хайвилл и BI Group. В базовый набор входят: датчики, которые автоматически выключают свет во всех комнатах, перекрывают подачу воды при ее утечке, тревожная кнопка, вход в дом и паркинг по отпечатку пальца или через face ID и многое другое. При желании стандартный пакет можно дополнить.





Фото: умный дом AdobeStock



Самое главное, что технология оповестит вас о движении в квартире в ваше отсутствие. При этом управлять системой "умный дом" можно из любой точки мира.



Эй, вы, там, наверху?

Новшеством является и основательная шумоизоляция, которая стала еще актуальнее из-за разрастания городов и стремительной урбанизации.

Ни для кого не секрет, что показатели нормы шума по СНиП-у составляют не ниже 52 дБ. Однако некоторые застройщики пошли дальше и решили усовершенствовать стандарт, внедрив в строительство жилья технологию "плавающего пола". Продукт позволяет блокировать распространение ударного шума благодаря звукоизоляционному материалу.

Второе ноу-хау – система Acoustic Pro, разработанная BI Group совместно с корейской компанией Daewoo E&C после проведения 280 испытаний. В основном новая технология применяется на межквартирных стенах и представляет собой газоблок, обшитый с двух сторон акустической минеральной плитой и двойным слоем гипсокартонного листа. При замерах показатели уровня шума даже выше 52 дБ.





Фото: с сайта BI Group



Как известно, ранее в домах, в основном, применялся линолеум, который считается шумопоглощающим, сейчас же все чаще – ламинат или паркет, хорошо проводящие звук из-за твердой поверхности. Дабы свести к минимуму конфликты с соседями, строители советуют не экономить и на подложке, покупая дорогой материал.

В целом, казахстанские застройщики давно вооружились современными трендами в отрасли, делая жизнь своих клиентов более качественной. Внедрение инновационных технологий и цифровизация позволяют в режиме реального времени с помощью датчиков и камер отслеживать состояние жилых объектов, помогая разнообразным службам моментально реагировать на поломки и нарушение порядка. А такие актуальные инструменты, как многофункциональность, децентрализация и "зеленое" строительство, жители городов нашей страны уже успели оценить и с удовольствием используют для комфорта своего проживания и безопасности.

