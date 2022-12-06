Лаборатория сертификации продукции по международным стандартам в ВКО появится не скоро – эксперт

Правительства Казахстана и Китая договорились о предоставлении лабораторного оборудования для ВКО. Однако глава Управления ветеринарии ВКО сомневается в скором появлении лаборатории. Он отмечает, что поставку оборудования из Поднебесной в регионе ждут уже который год, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя Управления ветеринарии ВКО Рамиля Сагандыкова, здание для создания многопрофильной сельскохозяйственной лаборатории, где будут проводить весь спектр анализов сельхозпродукции в соответствии с международными стандартами, отремонтировано и простаивает.



"Наша сторона готова, мы все подготовили. Здание готово для приема оборудования. Но не все так просто. Процедурных моментов очень много. Для того, чтобы поставить оборудование, должна быть аккредитация не только оборудования, но и людского потенциала. А аккредитация проходит в течение года. В Астане такая же лаборатория в течение четырех лет не могла пройти аккредитацию". Рамиль Сагандыков

Ранее на сайте "Открытые НПА" был размещен документ "Об утверждении соглашения в форме обмена письмами между правительством РК и правительством КНР о предоставлении лабораторного оборудования для Восточно-Казахстанской области". В нем сообщается, что китайская сторона на запрос правительства Казахстана дала согласие на предоставление оборудования для лаборатории инспекции качества сельхозпродукции Восточно-Казахстанской области стоимостью 11,15 млн юаней (примерно 753,5 млн тенге).

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Вместе с тем о создании лаборатории по международным стандартам говорится с 2018 года. В начале 2019 года власти говорили, что здание готово и там до 1 июля будет установлено оборудование на 1 млрд тенге.

Если все пройдет успешно и лаборатория заработает, то там будут проводить исследования продуктов на качество и отправлять на экспорт в любую страну мира.

Автор: Айдар Альтаев