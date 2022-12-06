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В Алматы состоялся международный конкурс исполнителей "Алматым жүрегімде – 2022"

В Алматы состоялся международный конкурс исполнителей "Алматым жүрегімде – 2022" Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Алматым жүрегімде – 2022" прошел 4-5 декабря при поддержке городского акимата. В конкурсе приняли участие 15 молодых исполнителей в возрасте от 20 до 35 лет из Израиля, Болгарии, Литвы, Беларуси, Армении, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

В первый конкурсный день участники представили членам жюри популярное эстрадное произведение, занимающее лидирующую позицию в хит-парадах своей страны.


В Алматы состоялся международный конкурс исполнителей

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Второй день конкурса был посвящен казахстанским песням, которые звучали в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра. 

По итогам конкурса Гран-при был присужден Адильхану Макину из Казахстана с выигрышем в 2 млн тенге, первая премия с денежным призом в 1,5 млн тенге досталась Сюзанне Мелконян из Армении, вторую премию с наградой в 1 млн тенге поделили между собой Мади Сыздыков из Казахстана и Вячеслав Явкин из Мордовии.


В Алматы состоялся международный конкурс исполнителей

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Третью премию с призом в 500 тыс. тенге распределили между Анастасией Рачинской из Беларуси, Георгием Такаидзе из Грузии и Христианой Ждановой из Болгарии. 

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