В Актюбинской области создадут логистический хаб

В Астане прошел VII Международный инвестиционный форум Investment Aktobe 2022.

Его участниками стали дипломатические миссии более 30 стран, члены правительства, руководители национальных холдингов и компаний, финансовых институтов, транснациональных корпораций, представители крупного зарубежного и отечественного бизнеса, ученые и эксперты.



В рамках форума было подписано восемь меморандумов на сумму 2,7 трлн тенге.

В числе крупных проектов, договоренность о реализации которых была достигнута в ходе форума, создание логистического хаба с возможностью интермодульных перевозок на базе Международного аэропорта Актобе. Меморандум о взаимопонимании был подписан председателем правления АО "Международный аэропорт им. А. Молдагуловой" Дастаном Малиевым и председателем правления S Sistem Lojistik Хусейном Барлином.

S Sistem Lojistik является пионером инноваций в логистическом секторе с первым частным складом, обслуживающим авиакомпании. Сегодня она имеет более 100 тыс. кв. м складских помещений, в том числе в четырех аэропортах в Турции (Измир, Анкара, Анталья и Стамбул).





Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области



Свою деятельность в Казахстане компания начала в 2022 году.

На первом этапе реализации проекта по созданию логистического хаба будет вестись строительство и управление грузовым терминалом в аэропорту Актобе. Ориентировочная площадь строительства составляет 10 тыс. кв. м.

S Sistem планирует построить грузовой и контейнерный терминалы на территории аэропорта и будет управлять ими в качестве единственного уполномоченного оператора.

В частности, контейнерный терминал площадью 500 тыс. кв. м будет включать крытый распределительный центр, парковку для ожидания контейнеров, перегрузочный терминал для хранения и обработки товаров и грузов, перевалки и хранения контейнеров с железнодорожным сообщением на земельном участке рядом с аэропортом.

Стоимость инвестиций составит 160 млн долларов.