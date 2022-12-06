Мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в угнанном авто в Атырау

Фото: unsplash

В Атырау мужчина угнал автомобиль Reno Duster и пытался в нем изнасиловать 13-летнюю девочку. Об этом корреспонденту Zakon.kz 6 декабря 2022 года сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

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