Мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в угнанном авто в Атырау
Фото: unsplash
В Атырау мужчина угнал автомобиль Reno Duster и пытался в нем изнасиловать 13-летнюю девочку. Об этом корреспонденту Zakon.kz 6 декабря 2022 года сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
В ведомстве уточнили, что это произошло в мкр. Авангард.
"Мужчина, незаконно управляя автомобилем Reno Duster, скрылся во дворе многоэтажек и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку-подростка".Пресс-служба ДП Атырауской области
Подозреваемый был задержан сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции Атырау "при попытке совершения преступления".
"Начато расследование по факту покушения на изнасилование несовершеннолетнего по ч. 4 ст. 120 УК РК "Изнасилование".
Пресс-служба ДП Атырауской области
Иная информация, как отметили в областной полиции, не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК. Ранее сообщалось, что в Актобе 30 ноября полицейские задержали россиянина, разыскиваемого восемь лет за изнасилование.
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