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Жилищную программу "Ақтөбе жастары" запустят в Актюбинской области

Жилищную программу "Ақтөбе жастары" запустят в Актюбинской области Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В регионе стартует жилищная программа для молодежи. Она поможет жителям региона в возрасте до 35 лет приобрести жилье на выгодных условиях.

О запуске молодежной программы рассказали на VII Международном инвестиционном форуме Investment Aktobe 2022 в Астане. 

Меморандум о взаимодействии по реализации программы "Ақтөбе жастары" подписали аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова. 

Участниками программы могут стать работники социальной сферы, коммунальных и государственных предприятий, преподаватели вузов, научные сотрудники НИИ, представители СМИ, а также сотрудники ДЧС и представители сельскохозяйственной отрасли. На момент подачи заявления их возраст не должен превышать 35 лет (включительно). В числе условий – отсутствие жилья на праве собственности за последние пять лет на территории РК, стаж официальной работы в выбранной сфере в Актюбинской области должен быть не менее последних 12 месяцев.

"Жилищный проект будет реализован в рамках исполнения поручения главы государства по улучшению жилищных условий казахстанцев. Обеспечение жильем на льготных условиях молодых семей, работников социальной сферы, журналистов – одно из приоритетных направлений нашей работы. Не секрет, что многие жители нашего региона в силу определенных причин не могут приобрести квартиры в банках второго уровня. Данная программа предназначена для них", – отметил Ералы Тугжанов. 

Председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова уточнила, что в банке за последние пять лет депозитная база молодых вкладчиков увеличилась на 35%.

"Сейчас на сберегательных счетах на будущее жилье копят 925 тыс. казахстанцев в возрасте от 18 до 35 лет. Это значит, что наша молодежь предпочитает копить и доверяет системе жилищных строительных сбережений. И в этом деле мы хотим поддержать ее. Поэтому совместно с акиматами мы активно запускаем жилищные программы по всему Казахстану. Актюбинская область стала девятым регионом. Для реализации молодежной программы местный акимат выделяет 300 млн тенге и столько же выделяет "Отбасы банк".Ляззат Ибрагимова


Жилищную программу

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Список потенциальных заемщиков по программе "Ақтөбе жастары" будет сформирован акиматом области. В случае одобрения им будет выдан заем под 5% годовых. При этом первоначальный взнос составит всего 10%. Максимальная сумма кредита, на которую может рассчитывать участник программы – до 15 млн тенге.

Жилье можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынках.

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Анастасия Московчук
Актюбинская область
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