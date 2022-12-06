Нефтехимический комплекс по переработке углеводородного сырья построят в Актюбинской области

В ходе VII Международного инвестиционного форума Investment Aktobe 2022, прошедшего в Астане, ТОО "Рetrochemical enterprise GEM" выразила свою заинтересованность в развитии нефтехимической отрасли региона.

Реальные намерения аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и директор компании ТОО "Рetrochemical enterprise GEM" Михаилас Барильчук закрепили документом, в котором стороны договорились о взаимодействии в реализации проекта по строительству нефтехимического комплекса в городе Жем Мугалжарского района.



Отметим, что масштабный проект будет реализован в рамках исполнения поручения главы государства о реализации нефтехимического сектора и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.

Инвестор будет вести переработку нефтяного сырья и газа для производства нефтехимической продукции с энергетическим блоком по производству электроэнергии в объеме 200 МВт. На предприятии мощностью 5 млн тонн в год создадут 1 тыс. рабочих мест.

ТОО "Рetrochemical enterprise GEM" намерено привлечь к реализации проекта несколько компаний с мировым именем, в том числе Lotte Engineering & Construction Co., Ltd, специализирующуюся на промышленном и гражданском строительстве.

Стоимость проекта, который будет сдан в эксплуатацию в 2027 году, составит 1,5 трлн тенге.

Акимат Актюбинской области готов оказать всестороннюю помощь в реализации проекта.

Добавим, что в форуме Investment Aktobe 2022 приняли участие дипломатические миссии более 30 стран, члены правительства, руководители национальных холдингов и компаний, финансовых институтов, транснациональных корпораций, представители крупного зарубежного и отечественного бизнеса, ученые и эксперты.

Международное мероприятие было организовано в целях презентации инвестиционного потенциала региона, продвижения благоприятного инвестиционного имиджа, а также дальнейшего стимулирования притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику Актюбинской области.