В 74 субъектах России выявили свиной грипп

В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Zakon.kz.

В условиях нарастающей активности вирусов в России продолжается прививочная кампания. На сегодняшний день медики привили более 72,4 млн человек, что составляет 49,5% от численности населения страны, сообщили в Роспотребнадзоре.



"По состоянию на 2 декабря в пятерку регионов-лидеров по охвату вакцинацией против гриппа вошли Республика Тыва (61,5%), Чеченская Республика (60,5%), ХМАО (60,4%), Тюменская область (60,1%), ЯНАО (59,1%). Замыкают список Владимирская область (42,1%), Ульяновская область (41,5%) Псковская область (37,8%), Республика Карелия (40,9%), Республика Хакасия (39,8%), Мурманская область (32,5%)". Пресс-служба Роспотребнадзора

Кроме этого, в Роспотребнадзоре сообщили о 43,4 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю. Рост заболеваемости зафиксировали в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.