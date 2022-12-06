Дикому Арману продлили арест до 7 января

В итоге Арману Джумагельдиеву продлили арест до года.

7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы Дикого Армана. Вместе с Арманом Джумагельдиевым были задержаны пять предполагаемых членов его группировки.

Генпрокуратура заявила о том, что Дикий Арман похищал людей во время беспорядков.