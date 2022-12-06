Аким села Шенгельды вытащил из горящего дома газовый баллон

В одном из домов Шенгельдинского сельского округа, который находится возле Конаева, около 07:50 произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Дым от пожара заметил аким села Максат Жазиев, проезжавший в этот момент по улице. Он сразу направился к горящему дому.



"Остановился у дома. Тут же рядом остановилась Mazda. В это время хозяин дома выводил супругу и детей через окно. Времени на раздумья не было. Вместе с мужчиной, оказавшимся рядом, мы вытащили из дома газовый баллон. Пока ожидали пожарных, забрались на крышу дома и сдерживали огонь, поливая из шланга", – рассказал он.

По информации пресс-службы акимата Конаева, пожарное подразделение в/ч 86621 прибыло к месту происшествия оперативно. Пожар был полностью потушен. Жертв и пострадавших нет. Акимат окажет поддержку в восстановлении дома.

19 октября 2022 года в поселке Коянды Акмолинской области в частном доме произошел пожар, в котором едва не погибли двое детей. Девочек из огня вытащил сосед.