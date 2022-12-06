В Узбекистане из-за снегопада усилили работу полицейских

В Узбекистане наблюдается снегопад. Из-за непогоды ограничили работу аэропорта "Самарканд", сообщает Zakon.kz.

Приказом министра внутренних дел Узбекистана Пулата Бобожонова весь личный состав органов внутренних дел перевели на усиленный режим несения службы, пишет kun.uz.

В последние дни в Узбекистане наблюдается снежная и морозная погода. В частности, в Нукусе зафиксировали 16-градусный мороз.



Кроме того, снег и мороз ограничили работу аэропорта "Самарканд".

Также на дорогах Ташкента наблюдается гололед, повышенная нагрузка на общественный транспорт из-за невозможности заказать такси.

Ранее власти столицы Узбекистана назвали погодные условия одной из причин перебоев в теплоснабжении города. Администрация Ташкента решила ограничить выдачу газового топлива водителям, кроме общественного транспорта.