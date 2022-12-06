В Минэнерго прокомментировали информацию о дефиците газа на заправках в Астане

В Министерстве энергетики РК прокомментировали информацию из социальных сетей об очередях за сжиженным газом на автозаправках Астаны, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, на 6 декабря потребность Астаны в сжиженном газе удовлетворена.



По информации столичного акимата, в наличии есть 1900 тонн сжиженного нефтяного газа.

Также, согласно информации компании ТОО "Центральное газоснабжение", групповые резервуарные установки (ГРУ) города заправлены.

Ранее появилась информация, что на столичных АЗС наблюдаются очереди за автогазом, который отпускают только по талонам.