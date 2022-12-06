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Акмолинские полицейские вызволили семью из снежного плена

Полицейские вызволили семью из снежного плена Фото: polisia
Сотрудники батальона патрульной полиции Руслан Байжанов и Айдын Дуйсенбай вызволили семью из снежного плена в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

4 декабря на автодороге Кокшетау – Омск из-за сильного мороза произошла техническая неисправность автомашины JAC Motors – у автомобиля закончился бензин, а также вышел из строя датчик расхода топлива. Через время автомобиль заглох, температура в салоне стала постепенно снижаться.  

Помимо водителя в машине находились еще пожилая женщина и ребенок. В это время данный участок дороги патрулировали инспекторы первого взвода батальона Акмолинской области. Сотрудники полиции, увидев стоящую на обочине машину, вызволили пассажиров из снежного бурана.

"Несмотря на то, что сотрудники полиции ехали в противоположную сторону, они не оставили нас в беде, остановились, согрели и пересадили всех на служебный автомобиль",  рассказал водитель.

Также помощь полицейскому оказал мужчина, проезжающий мимо – он взял минивэн на буксир. Отмечается, что за руль JAC сел сотрудник полиции Айдын Дуйсенбай. Совместными усилиями они отбуксировали неисправный автомобиль, затем заправили его топливом и завели.

Уточняется, что семья благополучно поехала до места назначения.

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Анастасия Беньяминова
Акмолинская область
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