В Зерендинском районе появится современная многоэтажка

Аким Зерендинского района Асен Жаксылыков на брифинге РСК рассказал о том, что в районном центре Акмолинской области в поселке Зеренда по адресу улица Садовая, дом 9, расположенному в 500 м от озера Зерен, начато строительство 45-квартирного жилого дома, сообщает Zakon.kz.

Новая пятиэтажка будет предназначена для очередников и является арендным жильем. Завершение строительства планируется на 2023 год. Таким образом 45 семей очередников получат возможность жить в комфорте и уюте.



"В селе Зеренда ведется работа по строительству 45-квартирного жилого дома, стоимость строительно-монтажных работ по проекту составляет 587 млн тенге. В 2022 году на реализацию проекта выделено 200 млн тенге. В рамках дальнейшей модернизации объектов и инженерных сетей теплоснабжения в текущем году завершены работы по установке в селе Зеренда блочно-модульной котельной мощностью 19,5 Гкал/час, эта мощность в три раза больше мощности центральной котельной. В последующем общая дополнительная отапливаемая площадь составит 134,2 тыс. кв. м. Планируется обеспечить качественным теплом еще несколько объектов, предусмотрено поэтапное присоединение абонентов: 16-квартирного дома, зданий зерендинских средних школ №1, №2, школы имени Малика Габдуллина, близлежащих многоквартирных жилых домов и объектов теплоснабжения центральной котельной. Отопительный сезон на всех объектах жилищного коммунального хозяйства и социальной сферы по району проходит в штатном режиме. Сбоев и технологических нарушений на теплоисточниках не допущено, необходимый запас угля имеется", – сообщил Жаксылыков.

Далее в ходе выступления перед журналистами аким района поделился основными новостями региона. Сообщается, что в структуре отраслей экономики района промышленность занимает 80,1%, а общий объем производства района за десять месяцев текущего года составил 376 млрд 025,2 млн тенге. Бизнес в районе процветает, благодаря чему и уменьшилась безработица.

"На сегодняшний день в районе зарегистрировано 2006 субъектов малого и среднего бизнеса. В них занято свыше 6844 человек. Объем розничного товарооборота составил 3 млрд 793,3 млн тенге. Объем строительных работ – 5 млрд 77,7 млн тенге. Введено в эксплуатацию 4 726 кв. м жилья". Асен Жаксылыков

Также в районе контролируют цены на социально значимые продукты.

"На особом контроле недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары. В текущем году открыты социальные магазины в селе Зеренда и Шагалалы, также имеются социальные полки в селе Айдабол и Еленовка, где реализовывается местная продукция овощеводства, животноводства и социально значимые товары из стабилизационного фонда по минимальным наценкам для удовлетворения нужд социально уязвимых слоев населения", – рассказал глава района.

Сообщается, что в целом на социальную помощь малоимущим гражданам по району затрачено порядка 64 млн тенге. Создано 970 рабочих мест. Не остается без внимания и сфера ЖКХ, обеспечение населения качественной питьевой водой и связью. За истекший период 2022 года из областного и республиканского бюджетов на проведение ремонтных работ автомобильных дорог местного значения было выделено 1 млрд 051,6 млн тенге, в том числе 1 млрд 21,8 млн тенге на средний ремонт дорог с асфальтным покрытием и 29,8 млн тенге – на текущий ремонт дорог с щебеночным покрытием.

По итогам реализации проектов протяженность отремонтированного участка автомобильных дорог составила 26,3 км.

В рамках улучшения централизованного питьевого водоснабжения в 2022 году были реализованы три проекта по капитальному ремонту водопроводных сетей в селах Карлыколь, Игилик и Казахстан. В текущем году планируют завершить реконструкцию водопроводных сетей в поселке Алексеевка. Общая протяженность охваченных капитальным ремонтом водопроводных сетей по району составляет 8 км на сумму 149,053 млн тенге.

Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в пяти селах: это Дороговка, Бирлестик, Конысбай, Канай-би и Сейфуллина.

Решаются вопросы обеспечения сел района мобильной связью и мобильным интернетом. Из запланированных семи населенных пунктов установили базовые станции сотовой связи в трех селах.