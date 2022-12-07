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Сельчане в Павлодарской области организовали рабочим в Экибастузе горячее питание

Сельчане в Павлодарской области организовали рабочим в Экибастузе горячее питание Фото: коллаж Zakon.kz
Жители села Жанажол имени К. Сатпаева, Баянаульского района накормили рабочих и жильцов одного из дворов ЖК в Экибастузе, сообщает Zakon.kz.

Сельчане установили казаны во дворе и организовали вкусное горячее питание для рабочих и жильцов  двора, ждущих тепло.

"Привезли 5 баранов, приготовили две партии еды (куырдак и плов), а так же организовали горячие напитки кофе, чай. Два дня назад еду готовили с аула Кырыкжылдык Баянаульского района Люди, рабочие выражают благодарность неравнодушным сельчанам. Молодцы, со своими дровами, пакетами, одноразовой посудой, казанами приехали. Основательно так. Во двор сейчас нужны мусорные баки. Они молодцы, мусор за собой увезли",  рассказала Гульмира Мусина в Facebook.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук сообщил, что 6 декабря в 18:15 была завершена установка батарей и монтаж стояков в ЖК по адресу ул. Сатпаева, д. 8.

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