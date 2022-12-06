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Ограничения введены на трассе Алматы – Екатеринбург

зима Фото: pixabay
С 23:00 на трассе Алматы – Екатеринбург было введено ограничение движения для грузовых и общественных автотранспортных средств (дизельного автотранспорта), сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в АО "НК "КазАвтоЖол", ограничение касается участка Караганда – Балхаш.

Отметим, что связано это с понижением температуры в регионе.

Ранее в четырех областях страны было объявлено штормовое предупреждение на 7 декабря. Гололед, туман и ветер ожидаются в Туркестанской, Жетысуской, Костанайской и Кызылординской областях.

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