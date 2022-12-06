Ограничения введены на трассе Алматы – Екатеринбург

Фото: pixabay

С 23:00 на трассе Алматы – Екатеринбург было введено ограничение движения для грузовых и общественных автотранспортных средств (дизельного автотранспорта), сообщает Zakon.kz.

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