Ограничения введены на трассе Алматы – Екатеринбург
Фото: pixabay
С 23:00 на трассе Алматы – Екатеринбург было введено ограничение движения для грузовых и общественных автотранспортных средств (дизельного автотранспорта), сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в АО "НК "КазАвтоЖол", ограничение касается участка Караганда – Балхаш.
Отметим, что связано это с понижением температуры в регионе.
Ранее в четырех областях страны было объявлено штормовое предупреждение на 7 декабря. Гололед, туман и ветер ожидаются в Туркестанской, Жетысуской, Костанайской и Кызылординской областях.
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