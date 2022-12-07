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В ВКО мать требует наказать школьников за жестокую расправу над ее сыном

пострадавший Фото: Instagram/osa_uka_vko
Жительница поселка Красина рассказала о том, что ее сын 5 декабря пришел домой со школы в крови. Ребенок был доставлен в Центр матери и ребенка (ЦМИР) с черепно-мозговой травмой, сломанным носом и ушибом грудной клетки, сообщает Zakon.kz.

Назначена судебная экспертиза.

По словам матери, избили мальчика его одноклассник вместе с младшим братом.

Причина побоя – мой ребенок кинул в него снежок!!!! (...) Хочу чтобы знали героев нашей школы это такое воспитание! Даже когда он видел, что у сына кровь идет не только носом, но и ртом он продолжал его бить. Хочу добавить, что это не первичный случай. Писала заявление – толку нет, – возмущена женщина.

Также, со слов пострадавших, родители агрессора не проявляют сочувствия в данной ситуации.

Отец не то, что бы извинится передо мной, разговаривал матами, имеется запись на телефон. Обратилась в прессу, подключила адвоката. Может быть здесь найдутся знающие люди, которые помогут советом, буду очень благодарна!!! Хочу выразить благодарность инспекторам, которые занимаются этим делом, действительно работают. Спасибо вам большое. А нам предстоит реабилитация постельный режим. Страшно отпускать ребенка в школу!!! Опубликую во всех соцсетях. Если нужно и данные укажу. Хватит над ним издеваться! Теперь я ваши угрозы слушать не буду, – пишет мать пострадавшего.

В отделе образования ответили, что по данному факту будет проведена соответствующая работа. Какая именно, не уточняется.

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