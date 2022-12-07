В Индонезии запретят секс вне брака: индустрия туризма бьет тревогу

Парламент Индонезии принял закон о запрете секса вне брака с наказанием до одного года тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

Законодатели Индонезии одобрили поправки в уголовный кодекс, который будет применяться как к индонезийцам, так и к иностранцам, а также запрещает сожительство между неженатыми парами, сообщает Reuters.

Закон также запретит оскорблять президента или государственные учреждения, распространять взгляды, противоречащие государственной идеологии, и проводить акции протеста без уведомления.



Поправки вступят в силу только через три года. В стране должны разработать имплементационные нормативные акты.

В настоящее время в Индонезия под запретом супружеская измена.

Представители сферы туризма выразили опасения, что нововведения негативно повлияют на приток туристов. Ожидается, что к 2025 году число иностранных туристов, прибывающих на Бали для отдыха, достигнет предпандемического уровня в шесть миллионов. Индонезия также пытается привлечь больше "цифровых кочевников", предлагая более гибкую визу.

Ранее посол США в Индонезии Сон Ким сказал, что эти новшества могут привести к сокращению иностранных инвестиций, туризма и поездок в страну Юго-Восточной Азии.