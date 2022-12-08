Почему деньги выгоднее вложить в облигации

В посковидный период люди все чаще стали задумываться о вложении своих кровных в какие-то надежные инструменты фондового рынка. Одни инвесторы покупают акции, другие, опасаясь работать с нестабильным и капризным рынком акций, предпочитают пассивный доход.

И вот здесь одним из самых надежных видов считаются инвестиции в облигации.

Инвестиции в облигации – это финансовый инструмент, которым часто пользуются инвесторы, делающие ставку не на рисковые операции, а на надежную гарантию сохранности их активов и прибыль, сравнимую с доходностью банковских вкладов. Одним из таких явно интересных на фондовом рынке предложений как раз и являются облигации ТОО "МФО "R-Finance", которые уже 9 декабря стартуют с 11.00 на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Депозит или облигации & занятные расчеты

Если выражаться сухим официальным языком, то облигации – это долговая эмиссионная ценная бумага. Что, конечно, большинству наших пользователей мало о чем говорит. Так вот, по сути, облигация – это долговая расписка. То есть, покупая облигацию, к примеру, микрофинансовой организации "R-Finance", вы как бы даете ей деньги в долг. А далее все очень похоже на то, как если бы брали займ в МФО, но только с точностью до наоборот. Покупая бумаги МФО "R-Finance", вы как инвестор становитесь ее кредитором, поскольку МФО должно в определенный срок вернуть вам ваши деньги с процентами. Это называется датой погашения облигации.

МФО "R-Finance" с 9 декабря 2022 года выпускает облигации общей суммой 1 млрд тенге под 20% годовых сроком на один год. Таким образом, вкладывая свои свободные средства в бумаги "R-Finance", инвестор может либо ежемесячно снимать полученное вознаграждение, либо полученный доход реинвестировать в покупку новых облигаций МФО. И это, надо признать, гораздо выгоднее по сравнению с банковским депозитом.

Безопасный пассивный доход лучше, чем рисковые инвестиции

На самом деле все относительно. Есть инвесторы, которые готовы следить ежесекундно за колебаниями рынков и реагировать на них, продавая и покупая акции. Но есть те, кто еще не определился, куда вложить свои кровные, и когда они ему понадобятся. Поэтому, во-первых, отличие от депозита, который открывается на определенный срок и досрочное изъятие вклада влечет за собой потерю накопленных процентов, – облигации можно продать в любой момент, не теряя проценты.

Во-вторых, МФО "R-Finance" не первый раз листингуется на KASE. Это уже пятый выпуск облигаций компании. В целях наращивания своей кредитной деятельности R-Finance в феврале 2021 года осуществил первый выпуск своих облигаций на общую сумму 2 млрд тенге со ставкой вознаграждения 20% годовых со сроком размещения – три года. На сегодняшний день самый первый выпуск облигаций R-Finance полностью раскуплен инвесторами, которые ежемесячно получают вознаграждение.

Также R-Finance для увеличения своего кредитного портфеля и видя доверие и спрос среди инвесторов на высокодоходные и менее рискованные финансовые инструменты, осуществил еще два выпуска облигаций на общую сумму 2 млрд тенге в течение 2022 года. Данные облигации также пользуются высоким спросом среди инвесторов, так как R-Finance обеспечивает своевременную ежемесячную выплату вознаграждения. Для этого достаточно зайти на сайт KASE, набрать в поисковике ТОО "МФО "R-Finance" и проследить, когда и в каком объеме осуществлялись компанией выплаты купонов по облигациям.

Фото: МФО "R-Finance"

В-третьих, подтверждением тому, что МФО – серьезная компания с прозрачной деятельностью, является то, что облигации ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" прошли процедуру листинга на KASE по категории "коммерческие облигации" альтернативной площадки, а также то, что все необходимые финансовые отчеты и устав компании находятся в открытом доступе на KASE.

Наконец, в-четвертых, сама Биржа давно и плотно работает с рынком корпоративных облигаций, рост объема торгов которых на вторичном рынке составил 20%. По данным KASE, объем корпоративного долга в обращении на 1 октября 2022 года составил 15,4 трлн тенге (прибавив с начала года 0,2%). Среднегодовой объем торгов за 9 месяцев текущего года составил 6,5 млрд тенге. Доходность на первичном рынке корпоративных облигаций за указанный период составила от 10% до 25% годовых. Среди эмитентов квазигосударственные компании и институты развития, частные нефинансовые компании и частные финансовые компании. Все это также говорит о серьезности компании "МФО "R-Finance".

Итак, чтобы приумножить свои средства, не особо тяготясь колебаниями на фондовом рынке, достаточно выполнить несколько простых шагов:

для покупки облигаций инвестору необходимо выбирать брокера на KASE, имеющего доступ к торговой площадке;

открыть счет в выбранной брокерской организации. Пакет документов для физического лица обычно минимальный: удостоверение личности. Однако по точному перечню лучше обратиться к конкретному брокеру. Многие брокеры открывают счета онлайн без посещения офиса посредством биометрической идентификации;

завести денежные средства на брокерский счет. Можно пополнить счет банковским переводом либо онлайн-переводом (если это предусмотрено);

подать брокеру приказ на покупку ценной бумаги ТОО "МФО "R-Finance" в торговой платформе. После исполнения приказа на счет инвестора поступят облигации компании.

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