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На ЧМ-2022 по тяжелой атлетике выступил первый участник от Казахстана

Тяжелая атлетика Фото: Instagram/wf_rk
5 декабря в Боготе (Колумбия) стартовало мировое первенство-2022 по тяжелой атлетике с участием 13-ти казахстанских спортсменов. Первым из них на помост вышел один из известных штангистов страны Арли Чонтей, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец выступил в весовой категории до 55 килограммов и остановился в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место с общим показателем 259 кг в сумме двоеборья. В первом упражнении в рывке Арли показал 118 кг, а в толчке его цифры остановились на 141 кг.

Вся призовая тройка турнира оказалась занята представителями Азии. Чемпионом мира 2022 года стал Тхирапонг Силачай из Таиланда с показателем 265 (117+148). "Серебро" надел Сон Дин Нго (Вьетнам). Бронзовая медаль уезжает в Южную Корею с Ким Йонгхо.

Следующий кандидат на медали мирового первенства от Казахстана – Анатолий Савельев (67 кг), который выступит 10 декабря.

 

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Куандык Шынасилов
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