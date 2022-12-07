"Новый год – без долгов": ускоренные страховые выплаты от "Евразии"

Новый год – не только семейный праздник, покупка подарков, встречи родных и друзей, но и горячая пора для страховщиков и их клиентов.

Все мы желаем себе и друг другу только самого лучшего в грядущем году, но, увы, жизнь вносит свои коррективы. Новогодние празднования и застолья благодаря праздничной суете и непогоде порой сопровождаются еще и событиями не всегда приятными: ДТП, порыв трубы водоснабжения, непредвиденные расходы, случайная травма – нас поджидает множество неожиданностей.



Страховая компания "Евразия" поможет своим клиентам сохранить самые лучшие моменты праздника, а воспоминания о неприятностях оставить в году уходящем благодаря акции "Новый год – без долгов".

Обратившимся с 7 по 30 декабря клиентам все страховые выплаты "Евразия" осуществит до наступления Нового года, чтобы никакие заботы не помешали семейному празднику. Для получения выплаты достаточно обратиться в офис компании с пакетом документов либо онлайн в сервисную службу – ServiceCenter@theeurasia.kz. Заявки будут рассмотрены в ускоренном режиме.

"В числе клиентов "Евразии" 1,5 млн казахстанцев, а также десятки тысяч отечественных и зарубежных компаний, при этом свыше 95% всех обращений связаны с получением выплат по ДТП, – рассказывает Нурмухамед Тульбаев, исполнительный директор СК "Евразия". – Несмотря на то, что основная часть страховых случаев приходится на декабрь, мои коллеги сделают всё, чтобы страховые выплаты попали к клиентам в течение нескольких дней. Семья – главное в жизни каждого из нас, ничто не должно помешать встрече Нового года, и мы в этом поможем".

На протяжении многих лет "Евразия" остается безусловным лидером на казахстанском рынке страхования, ее активы превышают 430 млрд тенге, или 38% среди компаний по общему страхованию. По обязательному автострахованию компания собирает каждый третий тенге премий, в том числе благодаря самому популярному онлайн-ресурсу для страхования www.eurasia36.kz.

По состоянию на начало декабря СК "Евразия" осуществила страховые выплаты на 42,1 млрд тенге, из которых почти 14,5 млрд приходится на обязательное автострахование. Ожидается, что по результатам 2022 года общий объем выплат установит очередной рекорд – превысит 50 млрд тенге.

Подробную информацию об условиях акции можно получить в СК "Евразия", позвонив по короткому номеру 5678 (бесплатно с мобильного).