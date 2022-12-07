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Новая ведомственная награда появится в Казахстане

новая ведомственная награда появится в Казахстане Фото: pexels
Министерство национальной экономики подготовило дополнения в постановление правительства "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, глава "Основания награждения ведомственными наградами" дополнена пунктом следующего содержания: "Медаль "ЭКОНОМИКА САЛАСЫН ДАМЫТУҒА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ ҮШІН" (За вклад в развитие экономики). 

Как поясняется, медалью "ЭКОНОМИКА САЛАСЫН ДАМЫТУҒА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ ҮШІН" награждаются высокопрофессиональные работники, иностранные граждане и иные лица, безупречно осуществляющие деятельность и внесшие значительный вклад в развитие и укрепление национальной экономики республики, за разработку и реализацию новых программ и проектов в сфере экономики, совершенствование методов реализации государственных программ и национальных проектов, направленных на развитие экономики, за выполнение задач особой важности и сложности, а также за образцовое исполнение служебных обязанностей.


новая ведомственная награда

Фото: МНЭ РК

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 22 декабря.

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