В Мажилисе обсудили, как решат проблему доступа к подаче петиций жителями отдаленных сел

При обсуждении законопроекта об общественном контроле на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты подняли вопрос доступности к онлайн-петициям жителей отдаленных населенных пунктов, где нет интернета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Екатерина Смышляева озаботилась доступом к подаче петиций жителями отдаленных сел Казахстана. Она отметила, что по концепции законопроекта первоначально речь шла только об онлайн-петициях, их электронной форме.



"Но в процессе обсуждения коллеги подняли вопрос о том, что у нас в ряде отдаленных сел до сих пор нет доступа к интернету. Соответственно, в таких селах невозможно будет осуществить подписание такой петиции. На сегодня поданы поправки, что будут допустимы бумажные документы. В связи с этим требования к таким документам намного ниже. Их верификация намного сложнее. В связи с этим у меня два вопроса: право подавать бумажные петиции будет у всех, независимо от доступа к интернету? Второе, как вы оцениваете риски злоупотребления этим правом и последующую девальвацию самого института петиции?" Екатерина Смышляева

Также парламентарий попросила представителя Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разъяснить, существует ли в стране такая технология, которая бы позволила обеспечить прозрачную объективную работу такого инструмента, как подписание именно онлайн-петиции.

По словам министра информации и общественного развития РК Дархана Кыдырали, в местах, где нет доступа к интернету, будут использовать другие возможности.





"Что касается населенных пунктов, где отсутствует интернет, местные акиматы, ЦОНы – через Казпочту, возможно, будут предоставлять петиции. Мы будем использовать их специальные платформы. Все они будут храниться на госсерверах, и потому права граждан будут реализовываться". Дархан Кыдырали

Тем временем вице-министр МЦРИАП Аскар Жамбакин заверил, что в отделениях Казпочты будут внедрены цифровые инструменты, которые позволят жителям подавать петиции.



"Если будет только онлайн, то выгоды будут превышать потенциальные риски и те расходы, которые будут связаны с обработкой на бумажных носителях. С точки зрения инструментария, мы сейчас в рамках субсидирования оказания госуслуг населению, и в целом по развитию центров обслуживания населения, а также по Казпочте будут внедряться цифровые инструменты в этих отделениях, в этих селах, поэтому будет возможность гражданам представлять и через эти инструменты подавать. Я думаю, это будут киоски или планшеты, которые будут у сотрудников. Они смогут через них – если такие поправки будут приняты – подавать именно онлайн-петиции. То есть для самой системы это будет выглядеть как онлайн-петиция через электронную цифровую подпись, или же через биометрическое подтверждение этой электронной цифровой подписи сама петиция может быть подписана". Аскар Жамбакин

Ранее на пленарном заседании депутаты одобрили в первом чтении законопроект "Об общественном контроле" и пакет сопутствующих поправок к нему.

Согласно законопроекту и поправкам в Казахстане урегулируют подачу петиций, а также появится специальный сайт, где можно будет подать петицию в онлайн-формате.