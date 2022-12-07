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Токаев назвал Литву приоритетным партнером в Балтийском регионе и Европейском союзе

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса Фото: akorda.kz
7 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, собеседники обсудили перспективы развития казахско-литовских отношений, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Кроме того, приветствуя литовского дипломата, Касым-Жомарт Токаев назвал Литву приоритетным партнером нашей страны в Балтийском регионе и Европейском союзе.

"Подчеркнута важность активизации межправительственного сотрудничества и расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран в сферах транспорта и логистики, строительства и обрабатывающей промышленности", – говорится в сообщении.

Габриэлюс Ландсбергис передал Касым-Жомарту Токаеву теплые слова приветствия и наилучшие пожелания президента Литвы Гитанаса Науседы, а также подчеркнул, что Литва рассматривает Казахстан в качестве ведущего торгово-экономического партнера в Центральной Азии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

5 декабря сообщалось, что Токаев принял главу МИД Греции.

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Анастасия Московчук
Астана Токаев Касым-Жомарт Литва
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