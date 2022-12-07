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Школьника, спасшего двух тонущих подростков в Атырау, наградили медалью

Школьника, спасшего двух тонущих подростков в Атырау, наградили медалью Фото: gov.kz
Приказом министра по ЧС Юрия Ильина за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении двух тонущих подростков, в Атырауской области юный спасатель Динмухаммед Жанбырбай награжден медалью МЧС РК "Суда батқандарды құтқарғаны үшін", сообщает Zakon.kz.

Министр выразил Динмухаммеду слова благодарности за героический поступок, а также поблагодарил его родителей за достойное и примерное воспитание сына, стремящегося оказать помощь окружающим.

Школьника, спасшего двух тонущих подростков в Атырау, наградили медалью

Фото: gov.kz

Ведомственную награду Динмухаммеду вручил и. о. начальника ДЧС Атырауской области Нурлан Жанабаев.

Школьника, спасшего двух тонущих подростков в Атырау, наградили медалью

Фото: gov.kz

Инцидент произошел 3 декабря 2022 года на набережной реки Урал в Атырау. Динмухаммед со своими друзьями 2008, 2013 годов рождения играли на льду. Неокрепший лед треснул под ногами друзей 8-летнего школьника, и они оказались под водой. Стоявший в стороне Динмухаммед бросился на помощь, рискуя своей жизнью. Он протянул им руку и вытащил из воды.

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Награжден 8-летний школьник, спасший двух тонущих подростков в Атырау

4 декабря в Атырауской области мужчина с внуком провалились под лед в реке Урал во время прогулки. Очевидцы спасли и доставили в детскую областную больницу ребенка 2012 г. р., мужчина утонул.

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