Кошанов ответил на заявление Бородавкина

В кулуарах Мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов прокомментировал журналисту телеканала Atameken Business высказывание посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Кошанова, он внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина.

"Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин – очень опытный дипломат, мы его давно знаем. И он не должен уподобляться пропагандистам и политологам". Ерлан Кошанов

При этом спикер Мажилиса отметил, что такие высказывания недопустимы для дипломатов, задачей которых является работа на благо двусторонних отношений.

"Ксенофобия есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу обеих стран, наших государств, чтобы наши высказывания, политиков в первую очередь, не наносили вред нашим двусторонним отношениям". Ерлан Кошанов

Ранее посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью одному из российских изданий заявил о "радикальных националистах" и "русофобии" в Казахстане.