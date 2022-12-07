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Кошанов ответил на заявление Бородавкина

Кошанов ответил на заявление Бородавкина Фото: parlam.kz
В кулуарах Мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов прокомментировал журналисту телеканала Atameken Business высказывание посла России в Казахстане Алексея Бородавкина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Кошанова, он внимательно ознакомился с интервью господина Бородавкина.

"Некоторые моменты его интервью действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин – очень опытный дипломат, мы его давно знаем. И он не должен уподобляться пропагандистам и политологам".Ерлан Кошанов

При этом спикер Мажилиса отметил, что такие высказывания недопустимы для дипломатов, задачей которых является работа на благо двусторонних отношений.

"Ксенофобия есть и в России, и в других странах, поэтому мы должны совместно работать на пользу обеих стран, наших государств, чтобы наши высказывания, политиков в первую очередь, не наносили вред нашим двусторонним отношениям".Ерлан Кошанов

Ранее посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью одному из российских изданий заявил о "радикальных националистах" и "русофобии" в Казахстане.

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Россия Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Казахстан
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