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В Германии арестовали 25 человек за подготовку госпереворота

В Германии задержали подозреваемых в подготовке госпереворота Фото: pixabay
В числе арестованных гражданка России, помогавшая связаться с российской стороной. В прокуратуре Германии отметили отсутствие свидетельств того, что Москва поддерживала с ними контакт, сообщает Zakon.kz.

В Германии провели обыски и аресты по подозрению в "формировании террористической организации" и заговоре сторонников праворадикальной группы "Граждане рейха", сообщили в Генпрокуратуре страны.

22 человека подозревают в членстве в организации, еще троих арестованных назвали сторонниками.

Среди сторонников оказалась гражданка России Б. Виталия. Ее подозревают в оказании помощи в установлении контактов с российскими чиновниками.

Всего по делу проходят 52 подозреваемых.

В прокуратуре сообщили, что подозреваемые поставили перед собой цель – преодолеть существующий государственный порядок в Германии и заменить его собственной формой правления, которую разработали в общих чертах.

"Члены ассоциации осознают, что реализовать этот проект можно только с применением военных средств и насилия в отношении представителей государства. Сюда же относится и совершение убийств. Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического строя Федеративной Республики Германии".Генпрокуратура Германии

В надзорном органе заявили: подозреваемые твердо убеждены, что в настоящее время Германией управляют члены так называемого "глубинного государства". По их мнению, освобождение сулит скорое вмешательство "альянса", технически превосходящего тайного общества правительств, спецслужб и вооруженных сил разных государств, в том числе Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Ассоциация твердо убеждена, что члены "альянса" уже находятся в Германии и их атака на "глубинное государство" неизбежна.

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