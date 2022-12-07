Курс доллара продолжает расти на торгах 7 декабря

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 473,54 тенге, поднявшись еще на 1,54 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня продолжает расти, он составил 67,94 тенге (+0,19).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 495,57 тенге, рубля – в 7,5 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,5-478 тенге, евро – по 496-501 тенге, российские рубли – по 7,15-7,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть немного выросли в ходе торгов 7 декабря.



Так, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,2% и составили 79,5 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 0,2%, до 74,4 доллара за баррель

