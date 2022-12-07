Экспонаты алматинских музеев представлены на выставке в Южной Корее

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Сеуле открылась международная выставка "Жемчужина Великой степи", приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Республикой Корея при поддержке акимата города Алматы.



Фото: пресс-служба акимата Алматы

Выставка состоит из нескольких основных тематических разделов, представляющих историю региона Жетысу, музыкальную культуру казахского народа и особенности облика города Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Посетителям выставки представлено более 130 экспонатов, специально привезенных из фондов Музея Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках мероприятия между Музеем истории города Сеул и Музеем Алматы КГКП "Объединение музеев города Алматы" подписан меморандум о сотрудничестве и достигнута договоренность о проведении ответной выставки в 2023 году.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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