Экспонаты алматинских музеев представлены на выставке в Южной Корее
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Сеуле открылась международная выставка "Жемчужина Великой степи", приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Республикой Корея при поддержке акимата города Алматы.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Выставка состоит из нескольких основных тематических разделов, представляющих историю региона Жетысу, музыкальную культуру казахского народа и особенности облика города Алматы.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Посетителям выставки представлено более 130 экспонатов, специально привезенных из фондов Музея Алматы.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках мероприятия между Музеем истории города Сеул и Музеем Алматы КГКП "Объединение музеев города Алматы" подписан меморандум о сотрудничестве и достигнута договоренность о проведении ответной выставки в 2023 году.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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