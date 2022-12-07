В Минэкологии сообщили о нарушениях со стороны "АрселорМиттал Темиртау"

Основным источником загрязнений атмосферного воздуха в Темиртау является металлургический комплекс "АрселорМиталл Темиртау". Об этом на брифинге в СЦК заявил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава комитета отметил, что металлургический комплекс предприятия "АрселорМиталл Темиртау" вносит cамый большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха в городе.



"Доля вклада предприятия в загрязнение воздуха города составляет 86,4%. При объемах загрязняющих выбросов по городу в целом 243 тыс. тонн на выбросы предприятия приходится 210 тыс. тонн. В 2021 году предприятие получило экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2022 год с условием сокращения нормативов эмиссий на 25% (c 335 тыс. тонн до 249 тыс. тонн). При этом на следующий год предприятием экологическое разрешение не получено. Заявка со стороны компании направлена, она на сегодняшний день находится на рассмотрении комитета". Зулфухар Жолдасов

По его словам, ежегодно АМТ становится предметом экологического контроля около 10 раз. Только за девять месяцев 2022 года Территориальным департаментом экологии в отношении компании проведено семь внеплановых проверок.

Результаты проверки выявили нарушение требований экологического законодательства, такие как сверхнормативные выбросы неорганической пыли, невыполнение ранее выданных предписаний, неэффективная работа по улавливанию отходящих газов, а также очистных сооружений. В качестве мер реагирования наложен штраф на общую сумму 5,8 млрд тенге.

7 декабря 2022 года депутат Мажилиса Парламента РК Аманжол Алтай из-за плохой экологии предложил называть город Темиртау Түтінтау (в дословном переводе – задымленная гора).

