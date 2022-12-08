Меня тошнит: что делать при пищевом отравлении

Почти каждый человек сталкивался в своей жизни с явлениями пищевого отравления. Директор Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной медицины университета имени С.Д. Асфендиярова Тимур Салиев дал советы, как обезопасить себя при этом недуге, сообщает Zakon.kz.

Отравление может возникать из-за употребления в пищу некачественных продуктов питания, как результат их неправильного приготовления и хранения. Под этим подразумеваются пищевые продукты, инфицированные различными микроорганизмами и их токсинами.

Патогенные (или условно-патогенные) микроорганизмы, попавшие в пищу, могут привести к пищевой интоксикации.

К ним относятся:

кишечная палочка;

энтерококки;

стафилококки;

стрептококки;

различные виды грибков и т. д.

Попадая в организм, они начинают активно расти, выделяют токсины, раздражают слизистые оболочки органов пищеварения. Другие органы и системы также начинают страдать, когда токсины попадают в кровоток.

Самыми опасными являются продукты животного происхождения: мясные, рыбные и молочные. Кроме того, кондитерские изделия с кремом и мороженое также могут стать источниками пищевого отравления.

Для обеспечения безопасности пищевых продуктов важно правильно обращаться с ними и правильно хранить.

"Высокая температура и ультрафиолетовый свет убивают многие микроорганизмы. Однако многие полезные и питательные блюда могут стать источником проблем с желудочно-кишечным трактом при определенных обстоятельствах. К первичным источникам заражения пищевых продуктов вредоносными микробами относятся нарушения сроков и температурных показаний хранения, недостаточная термическая обработка, несоблюдение правил гигиены при приготовлении и употреблении пищевых продуктов, нарушение упаковки, доступ насекомых и животных (например, грызунов) к продуктам питания". Тимур Салиев





По словам инфекциониста, первые симптомы пищевого отравления могут проявиться через 1-2 часа после приема пищи, либо через сутки. Это напрямую зависит от вида и дозы токсина и состояния иммунной системы каждого человека.

Как отмечает Тимур Салиев, симптомы включают в себя высокую температуру, тошноту, рвоту, острую боль в животе, спазмы, частый жидкий стул и обезвоживание.

"В случае легкого пищевого отравления его вполне можно лечить в домашних условиях. Но все равно надо связаться с вашим врачом, чтобы он на основании общих симптомов назначил лечение. Надо учесть, что медицинская помощь в условиях стационара нужна в обязательном случае, если больной – это ребенок до трех лет, беременная женщина или пожилой человек. Другими важными симптомами для обращения в больницу являются непрекращающаяся рвота, диарея и кровь в кале". Тимур Салиев





Как поясняет врач, основная цель лечения пищевого отравления – избавиться от первопричины болезни, т.е. вывод опасных веществ из организма.

Рвота и диарея – это естественные процессы очищения, которые организм обычно запускает сам по себе. Если этого не происходит, рвоту можно вызвать медикаментозно, хотя это не следует делать детям младше трех лет, беременным женщинам или людям с сердечными заболеваниями. В этой ситуации отравление без рвоты необходимо лечить под руководством врача, который при необходимости может назначить слабительные средства.

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