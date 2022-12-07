Спортсмены и тренеры Восточного Казахстана выступают "за" продление полномочий акима области

Колоссальные средства и усилия в последние годы вкладываются в развитие массового, а в особенности детского спорта.

Под руководством главы региона Даниала Ахметова в области появляются новые спортивные объекты, соответствующие международным стандартам и позволяющие проводить в них соревнования мирового уровня.





Фото: пресс-служба акимата ВКО



Один из таких – это, безусловно, Центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске, где сейчас занимаются как профессионалы, так и любители. И очень много детей хотят найти себя именно в этом виде спорта, поскольку в центре работают самые лучшие тренеры, воспитавшие настоящих чемпионов, считает спортивная общественность области.







Фото: пресс-служба акимата ВКО



Большая работа ведется и в приграничных районах, и бывших районных центрах – там в рамках программ развития этих населенных пунктов строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, в наиболее крупных селах к этому проекту добавляется бассейн. И, естественно, открываются секции, где можно заниматься понравившимся видом спорта.

Практически все крупные спортивные сооружения соответствуют потребностям людей с ограниченными возможностями, всего в регионе функционирует более 1200 бесплатных секций для детей и подростков.

Больших успехов достигают и наши профессиональные спортсмены, так, волейбольный клуб "Алтай" за несколько лет вырос от местечковой команды до призера международных чемпионатов. Рассматривается вопрос строительства крытого футбольного манежа, соответствующего стандартам УЕФА, для популяризации любительского и развития профессионального футбола.