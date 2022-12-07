Американский фондовый рынок падает четвертую сессию подряд

С начала декабря 2022 года индексы потеряли от 2,3% до 4,1%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В последний день осени в начале сессии инвесторы ждали выступления главы ФРС Джерома Пауэлла с докладом об экономических перспективах и рынке труда. Была заметна нервозность на рынках – индексы то находились в небольшом плюсе, то заходили в красный сектор.



В среду, 30 ноября, трейдеры ждали сигнала от ФРС о более мягкой политике Федрезерва на заседании 14 декабря и последующем снижении скорости повышения ключевой ставки.

В 13:30 по времени Нью-Йорка, когда в Астане уже было 00:30 четверга, 1 декабря, председатель ФРС начал свое выступление в Брукингском институте. И уже через несколько минут он произнес те слова, которые ждал рынок.

"Время умерить темпы повышения ставки, возможно, придет уже на следующем заседании", – сказал Джером Пауэлл.

И хотя далее председатель ФРС попытался уравновесить эти слова "ястребиными" сигналами, заявив, что Федрезерву придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, и дал понять, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален, рынок отреагировал бурным ростом. Индексы буквально за час рванули вверх и по итогам дня рост составил 2,2-4,4%.

Инфографика finviz 30.11.2022

Фото: Zakon.kz



Однако впереди было еще ожидание статданных из производственного сектора в четверг, 1 декабря, и выход данных по рынку труда США в пятницу, 2 декабря.

Все они сложились не в пользу рынка. Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам сессии в четверг после публикации худших, чем ожидалось, статданных из производственного сектора.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, впервые с мая 2020 года и оказался хуже прогноза аналитиков, ожидавших более умеренного снижения – до 49,8 пункта.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 194,76 пункта (0,56%) и составил 34 395,01 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 3,54 пункта (0,09%) – до 4076,57 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 14,45 пункта (0,13%) и составил 11 482,45 пункта.

В пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., о чем свидетельствуют данные Министерства труда. Прирост стал минимальным с апреля прошлого года. В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали еще меньшего роста в прошлом месяце – на 200 тыс. согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и агентства Bloomberg. При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось.

"Из этого следует, что более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия ФРС все еще недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией. Это дает ЦБ больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок и сохранения жесткой денежно-кредитной политики более длительный срок, что является негативной новостью для фондового рынка ", – отмечает главный инвестиционный директор Blanke Schein Wealth Management Роберт Шейн.

Практически весь рынок ушел в красную зону

Инфографика finviz 02.12.22

Фото: Zakon.kz



В последний торговый день прошлой недели значение Standard & Poor''s 500 за день уменьшилось на 4,87 пункта (-0,12%), составив 4071,7 пункта.

Инфографика SP 02.12.22

Фото: Zakon.kz



Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 20,95 пункта (-0,18%), завершив сессию на отметке 11 461,5 пункта.

Инфографика NSD 02.12.22

Фото: Zakon.kz



Только Dow Jones Industrial Average увеличился на 34,87 пункта (+0,1%) – до 34 429,88 пункта.

Инфографика DJ 02.12.22

Фото: Zakon.kz



Начало нынешней недели не дало положительного импульса рынку. В понедельник, 5 декабря, трейдеры ждали статданных о деятельности в сфере услуг.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже – о ее ослаблении. К тому же восстановилась занятость.

Новые свидетельства сильной экономики США повысили ожидания того, что процентные ставки станут выше и останутся дольше. Вот что по этому поводу сказал аналитик Oanda Эд Мойя:

"Хорошие экономические новости являются плохими новостями для рынка акций, поскольку означают увеличение риска подъема процентных ставок в следующем году".

Рынки пошли вниз, окрасившись в ярко-красный цвет

Инфографика finviz 05.12.2022

Фото: Zakon.kz



Лидерами падения стали бигтехи Salesforce, Inc., потерявшие за сессию 7,35%.

Инфографика finviz 05.12.2022 Salesforce

Фото: Zakon.kz



Tesla подешевела на 6,37%.



Инфографика finviz 05.12.2022 Tesla

Фото: Zakon.kz



Не стал радужным и вторник, 6 декабря, для фондового рынка. Биржевые индексы американского рынка снизились еще на 1-2%. У инвесторов растут опасения о наступлении рецессии в экономике США.

Масла в огонь подлило сообщение Министерства торговли США о том, что дефицит внешнеторгового баланса страны в октябре увеличился на 5,5% – до $78,2 млрд. Показатель вырос до максимума за последние четыре месяца. Хотя этот показатель несколько меньше, чем ожидали аналитики ($80 млрд), рынок все равно это воспринял негативно.

Инфографика finviz 06.12.2022

Фото: Zakon.kz



На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 1,03%.

Инфографика DJ 06.12.2022

Фото: Zakon.kz



Индекс S&P 500 опустился на 1,44%.

Инфографика SP 06.12.2022

Фото: Zakon.kz



Индекс NASDAQ Composite упал на 2,00%.

Инфографика NSD 06.12.2022

Фото: Zakon.kz



Падению рынков также способствовала негативная динамика со стороны секторов нефти и газа, технологий и потребительских услуг.

Инфографика Oil & Gas 06.12.2022

Фото: Zakon.kz



Тикер XOM – Exxon Mobil Corporation.

Тикер CVX – Chevron Corporation.

Тикер COP – ConocoPhilips (-3,15%).

Компании Exxon Mobil Corporation и ConocoPhilips листингованы на Казахстанской фондовой бирже в секторе KASE Global.

Автор: Александр Сергеев