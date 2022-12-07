Патрульные полицейские рассказали, как нашли 9-летнюю Айшу Тимур

По системам видеонаблюдения удалось установить, что девочка села в троллейбус, сообщает Zakon.kz.

По словам инспектора Управления местной полицейской службы Алмаса Куракбаева, в поиске ребенка были задействованы личный состав УП Турксибского района, гарнизон Алматы и волонтеры. Их смена завершилась в 16:00. Но поскольку дневные поиски не дали результатов, было решено остаться на службе и продолжать искать ребенка, сообщает Polisia.kz.

Страж порядка сообщил, что благодаря системам видеонаблюдения удалось установить, что девочка села в троллейбус.

"У диспетчера троллейбусного парка мы уточнили номер водителя, созвонились, она подтвердила, что Айша находится у нее на борту. Об этом мы сразу же доложили дежурному ЦОУ. Троллейбус вместе с волонтерами мы догнали на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар Жырау. Айша была внутри. Я поднял ее на руки, посадил в патрульную машину, передал родителям. Слава Богу, она нашлась". Алмас Куракбаев

Напоминаем, что 9-летняя школьница Айша Тимур, пропавшая без вести утром 6 декабря, найдена живой и невредимой.



