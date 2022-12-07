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Патрульные полицейские рассказали, как нашли 9-летнюю Айшу Тимур

Патрульные полицейские рассказали, как нашли 9-летнюю Айшу Тимур Фото: Polisia.kz
По системам видеонаблюдения удалось установить, что девочка села в троллейбус, сообщает Zakon.kz.

По словам инспектора Управления местной полицейской службы Алмаса Куракбаева, в поиске ребенка были задействованы личный состав УП Турксибского района, гарнизон Алматы и волонтеры. Их смена завершилась в 16:00. Но поскольку дневные поиски не дали результатов, было решено остаться на службе и продолжать искать ребенка, сообщает Polisia.kz.

Страж порядка сообщил, что благодаря системам видеонаблюдения удалось установить, что девочка села в троллейбус. 

"У диспетчера троллейбусного парка мы уточнили номер водителя, созвонились, она подтвердила, что Айша находится у нее на борту. Об этом мы сразу же доложили дежурному ЦОУ. Троллейбус вместе с волонтерами мы догнали на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар Жырау. Айша была внутри. Я поднял ее на руки, посадил в патрульную машину, передал родителям. Слава Богу, она нашлась".Алмас Куракбаев

Напоминаем, что 9-летняя школьница Айша Тимур, пропавшая без вести утром 6 декабря, найдена живой и невредимой.


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