Полиция задержала казахстанца, опубликовавшего фото с убитым медведем

Полицейские Жетысуской области заинтересовались фотографией в соцсетях, на которой мужчина позирует с убитым им медведем, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, фотография была сделана в сентябре текущего года в горах Ескельдинского района. 41-летний местный житель был задержан и доставлен для дачи показаний в районный отдел полиции.

Расследование проводится согласно статье 337 ч. 4 п. 2 УК РК "Незаконная охота, совершенная в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование".

Расследование уголовного дела взято на контроль областным ДП.