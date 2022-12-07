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Полиция задержала казахстанца, опубликовавшего фото с убитым медведем

Полиция задержала казахстанца Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Полицейские Жетысуской области заинтересовались фотографией в соцсетях, на которой мужчина позирует с убитым им медведем, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, фотография была сделана в сентябре текущего года в горах Ескельдинского района. 41-летний местный житель был задержан и доставлен для дачи показаний в районный отдел полиции.

Расследование проводится согласно статье 337 ч. 4 п. 2 УК РК "Незаконная охота, совершенная в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование".

Расследование уголовного дела взято на контроль областным ДП.

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