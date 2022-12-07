В РГП "Казводхоз" отчитались об итогах водообеспечения в АПК в 2022 году

В текущем году, несмотря на продолжающийся цикл маловодия в основных речных бассейнах, особенно в южных регионах страны, в результате принимаемых мер, вегетационный период прошел стабильно, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным в текущем году из всего водозабора на регулярное орошение приходится порядка 11,6 км3 воды, из которых 11,3 км3 или 97% приходится на 5 южных областей. Это Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская и Жетысуйская области с общей площадью орошения 1,61 млн га или 73% от всей площади по стране. По данным КУЗР МСХ РК по состоянию на 01.11.2022г. в РК орошаемых земель в наличии 2,2 млн га, из которых используется 1,6 млн га.

Объемы водозабора в целях регулярного орошения в южных регионах следующие:

Алматинская область – 1,9 км3 (в т.ч. по филиалу БАК им Д.Кунаева – 0,847 км3);

Жетысйская область – 1,4 км3 (в т.ч. по по Алматинскому филиалу – 1,3 км3);

Туркестанская область – 3,4 км3 (в т.ч. по по Туркестанскому филиалу – 2,3 км3);

Кызылординская область – 3,5 км3 (в т.ч. по по Кызылординскому филиалу – 3,4 км3);

Жамбылская область – 1,1 км3 (в т.ч. по Жамбылскому филиалу - 0,94 км3).

В целях обеспечения стабильного прохождения вегетационного периода в данных регионах с ноября 2021 г. были начаты подготовительные работы к предстоящему вегетационному периоду.

Министерством был утвержден План работы в межвегетационный и вегетационный периоды 2021-2022 годов, в рамках которого были реализованы внешние и внутренние мероприятия, включающие следующее:

Работа с сопредельными странами по обеспечению дополнительных сбросов воды из водохранилищ верховья; Ремонтно-восстановительные работы на каналах межгосударственного пользования в бассейнах трансграничных рек; Очистка магистральных и межхозяйственных каналов оросительной сети, закуп дополнительного оборудования (насосных установок); Сокращение площадей влагоемких культур (рис, хлопок, лук); Масштабное внедрение водосберегающих технологий.

В рамках сотрудничества с сопредельными странами, с кыргызской стороной в рамках товарообмена и поставок электроэнергии на коммерческой основе удалось решить вопрос подачи воды по каналу "Достык" в летние месяцы в объеме 330 млн м3.

В текущем году в г. Бишкек были согласованы графики возврата электроэнергии в рамках товарообмена. Кроме этого, проведены посещения экспертами сторон водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования в бассейнах рек Шу и Талас.

С таджикской стороной осуществлена договоренность о пропуске объема воды через водохранилище "Бахри Точик", сброшенного с Токтогула.

Также согласованы условия сработки водохранилища "БахриТочик". В г. Душанбе трехсторонним протоколом (Таджикистан, Узбекистан и Казахстан) закреплены данные условия.

Кроме того, на заседании Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии был согласован прогнозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, согласно которому приток в Шардаринское водохранилище в вегетационный период ожидался в объеме 3,9 млрд м3. По итогам вегетационного периода приток в Шардаринское водохранилище составил 4 млрд м3 воды.

В целях водообеспечения по бассейнам рек Шу и Талас ходе 30-го заседания Чу-Таласской водохозяйственной комиссии были подписаны графики подачи воды по межгосударственным каналам по бассейну реки Талас на 500 млн м3, по бассейну реки Шу на 220 млн м3.

По внутренним водоисточникам острого дефицита воды не ощущалось, вода подавалась согласно поданных заявок в полном объеме.

Также необходимо отметить, что на основании гидрологических прогнозов в бассейне трансграничной реки Сырдарья ожидалась сложная водохозяйственная ситуация. Однако, за счет принимаемых мер и климатических условий, водохозяйственная обстановка стабилизировалась.

В частности, приточность к Шардаринскому водохранилищу увеличилась более, чем в 2,5 раза (с 513 до 1360 м3/с), что позволило наполнить Шардаринское водохранилище до 5 млрд м3 и набрать в Коксарайский контррегулятор до 822 млн м3 воды.

Таким образом, была осуществлена подпитка русла реки Сырдарья перед началом массовой вегетации, влагозарядка орошаемых земель, наполнение озерных систем и сенокосных угодий.

В рамках внутренних мероприятий Министерством были проведены следующие работы:

Проведен ремонт и восстановление 5322 водовыпускных сооружений в бассейнах трансграничных рек, что позволило сократить потери воды при транспортировке более чем на 450 млн м3. Осуществлена реконструкция и механическая очистка 1512 км магистральных и межхозяйственных каналов, что также позволило сократить потери воды более чем на 450 млн м3; Осуществлен закуп 67 насосных установок, которые позволили повторно использовать коллекторно-дренажные воды для полива. Автоматизированы 89 гидропост, что позволило оперативно передавать информацию (об уровне, расходах) по специальному каналу связи в диспетчерский пункт.

В разрезе южных регионов акиматами проведена следующая работа.

По Алматинской области и области Жетысу (площадь орошаемых земель составляет 584,3 тыс. га) в целях сокращения дефицита водных ресурсов акиматом области снижены посевы влагоемких культур, в том числе риса на 0,6 тыс. га в Балхашском районе.

Все водохранилища области работали в соответствии с утвержденным графиком на вегетационный период.

При этом проводилась очистка каналов, применялись водосберегающие технологии, был организован водооборот и очередность полива.

В целом, по Алматинской области вегетационный период 2022 года прошел успешно по сравнению с 2020-2021 годами. Притоки рек составляли среднемноголетную норму, кроме трансграничной реки Или. Средний приток за вегетационный (5 месячный) период составил 296,5 м3/сек.

В целях улучшения водообеспеченности орошаемых земель Алматинской и Жетысуской областей согласно данных Ирригационных предприятии была проведена механическая очистка каналов внутрихозяйственной сетей протяженностью 167 км.

По Жамбылской области (площадь орошаемых земель составляет 230,9 тыс. га) как было отмечено ранее, были утверждены графики подачи воды по объектам межгосударственного пользования.

В целях водообеспечения на местах постоянно велись переговоры с Чуйским и Таласским бассейновыми управлениями водного хозяйства Кыргызской Республики касательно установления заявленных объемов воды и установление подачи без колебаний.

Также необходимо отметить, что по области в вегетационный период проводилась масштабная работа по реконструкции оросительных сетей, таким образом, подача поливной воды осуществлялась по обводным каналам.

По Туркестанской области (площадь орошаемых земель составляет 550,5 тыс. га) в этом году площади риса были сокращены до 1,7 тыс га, что на 2,9 тыс. га, меньше, чем в 2021 году (в т.ч. по Туркестанскому филиалу – в 2022 г. – 1,552 тыс.га).

Также проводилась очистка каналов, применялись водосберегающие технологии, был организован водооборот и очередность полива.

В Кызылординской области (площадь орошаемых земель составляет 254,1 тыс. га) были снижены площади риса до 78,3 тыс. га, что на 5,3 тыс. га меньше прошлого года. Также из резерва Правительства выделены средства в сумме 3,6 млрд тенге на проведение ремонта и бурения скважин, а также приобретение насосных установок.

В этом году для снижения дефицита воды были проведены работы по очистке 17 каналов.

В целом, благодаря заранее предпринятым мерам, в южных регионах вегетационный период прошел без потерь.

На сегодняшний день, в целях своевременной подготовки к предстоящей вегетации, Министерством разрабатан план на 2023 года, в котором предусмотрены мероприятия, необходимые для бесперебойного обеспечения водой СХТП.